Guvernul se reunește în ședință pentru a discuta mai multe acte normative. Modificări fiscal-bugetare și cheltuieli pentru prefecți, pe agenda de astăzi

Astăzi, Guvernul se va întâlni în ședință, de la ora 11:00, pentru a analiza mai multe acte normative, care includ modificări în domeniul fiscal-bugetar, stabilirea plafonului cheltuielilor pentru locuințele de serviciu, cheltuielilor pentru cazare și deplasări ale prefecților și subprefecților, și măsuri pentru sprijinirea producerii de biometan.

Un proiect de ordonanță de urgență privind fiscalitatea propune măsuri care să reducă riscul neplății accizelor și TVA de către operatorii economici care comercializează produse accizabile, în special produse energetice.

Documentul prevede că prin ordin comun al președintelui ANAF și al președintelui Autorității Vamale Române se vor stabili condițiile pentru obținerea atestatului de distribuție și comercializare angro pentru băuturi alcoolice, tutun prelucrat și produse energetice precum benzină, motorină, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat, păcură și biocombustibili.

Totodată, un alt proiect de ordonanță modifică reglementările din domeniul energiei pentru a susține producerea biometanului.

Actul stabilește obligațiile și drepturile producătorilor, condițiile tehnice și financiare pentru injectarea biometanului în sistemele de transport și distribuție a gazelor naturale, comercializarea acestuia, racordarea la rețele și colaborarea cu operatorii de sistem.

Guvernul va analiza și un proiect de hotărâre pentru suplimentarea sumei acordate despăgubirilor proprietarilor afectați de lucrările de interes național pentru dezvoltarea carierei Tismana I, județul Gorj, cu capacitatea de 5.000.000 tone/an lignit.

De asemenea, se propune modificarea hotărârii privind clasificarea drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației.

În 2026, pentru fiecare funcție de prefect sau subprefect, plafonul anual pentru cheltuielile legate de locuința de serviciu, cazare și deplasarea dus-întors va fi de 18.000 lei, respectiv 1.500 lei lunar.

Excepția apare în cazul în care chiria depășește plafonul, deoarece suma decontată nu va putea depăși valoarea contractului.

Pe ordinea de zi se află și eliberări sau numiri de prefecți și subprefecți, declararea unui teren ca bun de interes public național și încredințarea acestuia Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova. Guvernul va discuta și un memorandum privind Programul legislativ pentru 2026.