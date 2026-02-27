Claudiu Năsui sare la gâtul lui Grindeanu: „Vrea să blocheze orice reformă”

Interviul lui Sorin Grindeanu pentru G4Media este comentat pe toate părțile de lumea politică. Deputatul USR Claudiu Năsui a comentat pentru RFI că Sorin Grindeanu ar vrea să blocheze orice potențială reformă:

„Mi se pare că sunt declarațiile unui om care vrea să blocheze absolut orice potențială reformă, dar lucrurile acestea erau clare încă de acum șapte luni, adică era clar de acum șapte luni că puterea Guvernului Bolojan era mare atunci și va fi erodată cu timpul, mai ales că primele măsuri care au fost luate au fost unele de natură să-i scadă popularitatea”, a spus acesta la RFI.

„Dacă domnului Grindeanu i-ar fi păsat, ar fi propus el reforme”

Comentariul lui Năsui se bazează pe replica lui Grindeanu, potrivit căreia România nu poate fi guvernată prin aroganță, urmată de anunțul său ca PSD să decidă dacă-l mai vrea pe Bolojan premier și dacă mai vrea alianță cu USR, în ideea că, în orice variantă, PSD vrea să rămână în coaliție.

Claudiu Năsui a avut un comentariu și pentru afirmația lui Grindeanu potrivit căreia Ilie Bolojan nu este premierul României, ci mai degrabă al USR:

”Asta e o judecată personală a domnului Grindeanu.

Deocamdată, ce pot să spun este că pe partea de implementări de reforme, Guvernul Bolojan a stat foarte slab, tăierile de cheltuieli nu sunt o reformă și încă n-am ajuns la punctul acela în care să vedem vreo reformă semnificativă.

Dacă domnului Grindeanu chiar i-ar fi păsat de lucrurile acestea, ar fi propus el reforme, ar fi fost el sau PSD-ul ar fi spus lucruri și atunci l-ar fi pus pe domnul Bolojan în situația de a le refuza, dar aici vedem doar o critică politică, fără prea mare impact pe viețile oamenilor”, a spus acesta la RFI.

„Nu-l laud des pe Bolojan, dar aici îl laud”

Din perspectiva lui Năsui, faptul că Bolojan întârzie bugetul produce efecte benefice, pentru că ține sub control cheltuielile: „domnul Bolojan reușește prin a întârzia bugetul să țină sub control cheltuielile și lucrul acesta este un lucru bun.

Nu-l laud des pe domnul Bolojan, dar aici îl laud, este foarte bine ce face, pentru că ținând cheltuielile sub control, ajuți puțin la tăierea aceea de cheltuieli, care de fapt nu s-a întâmplat pe cale juridică și acum se întâmplă printr-un tertip”.