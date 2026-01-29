Năsui, despre e-factura pentru persoane fizice: Guvernul încurajează evaziunea prin birocrație

Claudiu Năsui a criticat, la RFI, introducerea sistemului e-factura pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice. Prevederea din „Ordonanța trenuleț”, adoptată la finalul lui 2025, obligă această categorie de contribuabili să emită și să transmită facturile exclusiv în format electronic, decizie care a generat numeroase nemulțumiri.

„E o măsură care în continuare arată că Guvernul se luptă cu cei mici, adică în loc să se lupte cu marea evaziune sau să atace problemele mari, crește în continuare birocrația”, a declarat fostul ministru USR al Economiei.

Năsui spune că abordarea Executivului este contraproductivă pentru încasările la buget.

„Este o mentalitate care a fost prezentă și e prezentă destul de mult în Guvernul României, că e mai bine să omorâm o sută de contribuabili, ca să încurcăm puțin un evazionist, prin birocrație și până la urmă, statul român ia și mai puțini bani”.

Deputatul USR subliniază că „ce fac ei este că zic toate persoanele fizice trebuie să emită și ele factură, în regim de e-factură. Asta înseamnă birocrație în plus, asta înseamnă timp în plus (…) și înseamnă o taxă în ore de muncă, completează formulare, fă hârtii și așa mai departe, care e timp neproductiv, nu servești un client, nu produci valoare adăugată”.

„Toate chestiile acestea de fapt nu fac decât să încurajeze evaziunea, pentru că mulți oameni decât să mai completeze trei formulare, zic știți ce, nu mai plătesc nimic, lăsați-mă în pace”, a conchis Năsui.