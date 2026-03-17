Comisiile de buget au avizat bugetele mai multor instituţii-cheie pentru 2026. ÎCCJ reclamă fonduri insuficiente, CNA mizează pe un soft cu AI împotriva dezinformării

Legea bugetului de stat este dezbătută și astăzi în comisiile din Parlament. Marți vor fi dezbateri generale în comisiile de buget. Miercuri de la ora 16:00 sunt programate să înceapă și dezbaterile în plen. Parlamentul este așteptat să dea joi un vot final asupra bugetului.

UPDATE Amendament PSD trecut cu ajutorul AUR. Ajutoare unice pentru pensionarii militari cu venituri sub 3.000 de lei, aprobate în comisii

Un amendament depus de PSD și adoptat în comisiile de specialitate din Parlament prevede acordarea unor ajutoare one-off pentru pensionarii militari care au pensii mai mici de 3.000 de lei. Potrivit formei aprobate, sprijinul financiar ar urma să fie acordat în două tranșe.

ÎCCJ reclamă fonduri insuficiente

Unul dintre cele mai consistente bugete aprobate a fost cel al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Potrivit proiectului Guvernului, ÎCCJ va avea în 2026 credite de angajament de 5,02 miliarde de lei, în creştere cu 49,95% faţă de anul trecut, şi credite bugetare de aproape 4,99 miliarde de lei, cu 49,16% mai mult decât în 2025. Cheltuielile de personal se ridică la 4,94 miliarde de lei, în urcare cu 47,94%.

Managerul economic al instituţiei, Manuela Cazacu, a declarat că sumele alocate nu acoperă necesarul Înaltei Curţi şi a precizat că instituţia va solicita fonduri suplimentare la rectificarea bugetară. Ea a explicat că presiunea vine în principal din drepturile salariale câştigate în instanţă şi din sumele aferente executărilor silite. Totodată, Cazacu a arătat că ÎCCJ gestionează, din 2023, cheltuielile de personal pentru 57 de instanţe, unde lucrează aproximativ 15.800 de salariaţi.

CCR

Şi bugetul Curţii Constituţionale a fost aprobat, cu 33 de voturi „pentru”, 11 „împotrivă” şi două abţineri. CCR va avea în 2026 un buget de 44,35 milioane de lei, în creştere cu 4,47% faţă de anul trecut. Cheltuielile de personal ajung la 37,7 milioane de lei, în urcare cu 8,06%.

Judecătorul CCR Mihai Busuioc a descris proiectul drept „un buget sănătos”, susţinând că au fost luate în calcul condiţiile economice ale României.

Un amendament propus de senatorul Silviu Petrea pentru reducerea cu 270.000 de lei a bugetului CCR, invocând neangajarea unor persoane cu handicap, a fost respins.

CNA, salt spectaculos

Unul dintre cele mai spectaculoase salturi bugetare apare la Consiliul Naţional al Audiovizualului. Bugetul CNA a fost aprobat cu 35 de voturi „pentru” şi 13 „împotrivă” şi prevede credite de angajament de 118,796 milioane de lei, în creştere cu 463,47%, şi credite bugetare de 47,772 milioane de lei, cu 126,59% mai mari decât în 2025. În acelaşi timp, cheltuielile de personal scad cu 4,72%, la 14,7 milioane de lei.

Vicepreşedintele CNA, Valentin Jucan, a explicat că o parte importantă din noul buget este legată de achiziţia unui soft de aproximativ 300.000 de euro, bazat pe inteligenţă artificială, care ar urma să ajute instituţia să combată dezinformarea în mediul online. Potrivit acestuia, în lipsa unui astfel de instrument, CNA a fost nevoit să intervină „link cu link”, cu o eficienţă redusă. Jucan a susţinut că noua tehnologie ar permite investigaţii complexe privind comportamentul neautentic coordonat, instigarea la ură sau la violenţă şi ar ajuta instituţia să înţeleagă mai bine manifestările „războiului informaţional” şi ale „războiului cognitiv” din spaţiul online.

Consiliului Legislativ

Comisiile au aprobat şi bugetul Consiliului Legislativ, cu 36 de voturi „pentru” şi 10 „împotrivă”. Instituţia va avea în 2026 cheltuieli de 14,869 milioane de lei, în creştere cu 0,75% faţă de 2025. Cheltuielile de personal rămân la 13,823 milioane de lei, la nivelul anului trecut.

CNSAS

Bugetul CNSAS pentru 2026 a fost aprobat cu 34 de voturi „pentru” şi 13 „împotrivă”. Instituţia va avea 27,846 milioane de lei, în scădere cu 2% faţă de anul trecut. Cheltuielile de personal sunt estimate la 26 de milioane de lei, în descreştere cu 3,25%.

Avocatului Poporului

Raport favorabil a primit şi bugetul Avocatului Poporului. Proiectul prevede pentru 2026 un total de 24,249 milioane de lei, în scădere cu 2,88% faţă de 2025. Cheltuielile de personal se reduc cu 5,96%, până la 19,3 milioane de lei.

Critici pentru bugetul Administrației Prezidențiale

AUR a lasat atacuri la creșterea bugetului Administrației Prezidențiale la capitolul deplasări externe., buget care a primit un aviz favorabil de ieri.

„Am aflat că este o dublare a cheltuielilor cu bunuri și servicii (+20 de milioane de lei) cauzată de creșterea numărului de deplasări externe! Mai avem și 800.000 lei pe care instanța i-a acordat fostului președinte Băsescu”, a spus senatorul AUR Petrișor Peiu.