Claudiu Năsui, despre bugetul pe 2026: O imagine mai realistă a unui stat nereformat

Guvernul a aprobat proiectul de buget pentru anul 2026, document care urmează să ajungă săptămâna viitoare în Parlament pentru dezbateri. Executivul mizează pe o creștere economică de 1%, un deficit de 6% și o inflație de 6,5%, însă Claudiu Năsui consideră că aceste cifre nu rezolvă problemele.

„Vestea bună e că cifrele par mai realiste decât anii trecuți, dar imaginea generală nu este una pozitivă. Practic, Executivul acum face o propunere în care zice că prioritizăm investițiile. În câți ani au zis fix același lucru? În fiecare an, de fapt, Guvernul zice gata, avem un buget al investițiilor record”, spune Năsui, la RFI.

Deputatul USR arată că promisiunea investițiilor record este o temă care se repetă în fiecare an fără rezultate reale pentru economie. Potrivit lui Năsui, „în fiecare an, au crescut aceste așa-zise investiții. Ele de fapt nu au făcut neapărat bine economiei, dacă ne uităm ce au înțeles politicienii prin aceste investiții. Au fost foarte multe din acele programe, faimoasele PNDL, Anghel Saligny, banii aceia pentru firmele primarilor”.

Fostul ministru al Economie spune că „din păcate, avem aceleași prioritizări care se făceau și înainte, adică suntem exact în aceeași filosofie a PSD-ului, de tot creștem cheltuielile. Asta pe fondul unei populații care a fost din ce în ce mai sărăcită. De la populație au reușit să taie. În schimb, la buget, vedem că statul nu face același lucru, nu strânge cureaua”.

În opinia sa, actualul proiect de lege este mai ancorat în realitate față de anii precedenți, însă concluzia rămâne una dură. Potrivit lui Năsui, „din păcate, e un buget mai realist, dar arată o imagine mai realistă a unui stat nereformat”.