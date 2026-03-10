Prima pagină » Economic » Ministerul Finanțelor a publicat proiectul bugetului pentru 2026

Pachetul legislativ care stă la baza construcției bugetare pentru anul 2026 a fost pus în consultare publică, împreună cu raportul privind evoluția macroeconomică pentru perioada 2026–2029.
Maria Miron
10 mart. 2026, 13:54, Economic

Ministerul Finanțelor a publicat marți proiectul bugetului pentru anul 2026, în secțiunea de transparență decizională de pe site-ul instituției.

Documentația publicată include Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2026, Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 și Proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2026.

Totodată, Ministerul Finanțelor a publicat Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2026 și proiecția acesteia pentru perioada 2027–2029, împreună cu anexele aferente.

Consultare publică timp de 10 zile

Propunerile și observațiile privind proiectele de acte normative pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul instituției.

Documentele pot fi consultate pe site-ul Ministerului Finanțelor, în secțiunea dedicată proiectelor de acte normative.

Potrivit datelor prezentate anterior de ministrul Finanțelor, bugetul pentru 2026 ar urma să prevadă investiții de aproximativ 20 de miliarde de euro, o parte semnificativă provenind din fonduri europene, inclusiv din Planul Național de Redresare și Reziliență.

