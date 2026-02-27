Statuia lui Churchill din Londra, vopsită cu mesaje pro-Palestina și împotriva Israelului

Statuia lui Sir Winston Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost vopsită peste noapte, conform Sky News. Persoane necunoscute au scris cu vopsea roșie mesajul „criminal de război sionist” chiar sub numele lui Churchill. De asemenea, pe toate părțile statuii sunt mai multe mesaje, inclusiv „Palestina liberă” și graffiti.

Zona a fost împrejmuită pentru a permite desfășurarea anchetei și a curățării statuii.

Dave Rich, director de politici la Community Security Trust, a comentat incidentul pe X.

„Palestina liberă și un triunghi roșu Hamas, dacă măriți suficient de mult imaginea. Acest extremism nu este niciodată doar o amenințare pentru evrei”, a explicat Dave Rich.

Statuia a fost instalată în colțul de nord-est al Pieței Parlamentului din Londra în 1973.