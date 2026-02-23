WhatsApp, nu mai trebuie să fiți online ca să trimieți un mesaj. Pregătește o funcție așteptată de mult

Funcția WhatsApp a fost identificată în versiunea beta 26.7.10.72 a aplicației iOS. Descoperirea aparține cercetătorilor de la WhatsApp Beta Info, citați de Tecnoandroid.

Este vorba despre primele referiri la o secțiune dedicată numită Mesaje programate.

Utilizatorul scrie mesajul, alege data și ora la care vrea să fie trimis. Sistemul se va ocupa automat de trimitere, fără a fi nevoie de nicio intervenție suplimentară.

O secțiune dedicată va afișa toate mesajele programate și va permite gestionarea sau ștergerea lor înainte de trimitere.

WhatsApp: Unde va fi disponibilă funcția

Prima captură de ecran arată funcția activată într-un grup. Cercetătorii consideră că funcția va funcționa și în chat-urile private. Practic, noua opțiune ar urma să fie disponibilă în întreaga experiență a utilizatorului.

Funcția este încă în stadiu de dezvoltare și nu este disponibilă nici în canalul beta. Va mai dura o perioadă considerabilă până la lansarea oficială.

O decizie finală din partea echipei companiei va fi comunicată în timp.

Mesajele programate există deja pe multe platforme concurente. Lipsa lor pe WhatsApp era considerată o omisiune semnificativă.

„Platforma a fost deosebit de activă în ultima perioadă, lansând și alte funcții noi, precum parole pentru protejarea conturilor și un design actualizat al stărilor.”