„Avocado este ca o mașină”. Cu ce să combini avocado pentru a absorbi mai bine vitaminele

Avocado nu este doar un aliment la modă. O expertă în microbiota explică exact ce face acest fruct în corpul tău și de ce este esențial pentru imunitate.
„Avocado este ca o mașină
Andreea Tobias
23 feb. 2026, 20:05, Știrile zilei

Sistemul imunitar funcționează ca o echipă de securitate care lucrează non-stop, explică Sara Marín, expertă în microbiota, citată în El Economista.

Pentru a funcționa corect, are nevoie de proteine, zinc, fier, vitamina D, vitaminele C și E și fibre.

Avocado combină mai multe dintre aceste elemente esențiale: vitamina E, grăsimi mononesaturate, fibre și folat.

Conține și aproximativ 12 miligrame de vitamina C pe bucată, esențială pentru protecția celulelor imunitare.

De ce grăsimile din avocado sunt speciale

„Avocado este ca o mașină: grăsimea sa sănătoasă este vehiculul care colectează nutrienții care au nevoie de grăsime și îi transportă acolo unde corpul tău îi poate absorbi și utiliza”, explică Marín.

Practic, fără grăsimi sănătoase, anumite vitamine nu pot fi absorbite corect de organism.

Combinat cu ouă sau frunze verzi, avocado ajută la absorbția vitaminelor liposolubile A, D, E și K.

Consumat alături de morcovi, roșii, ardei sau spanac, crește absorbția antioxidanților precum betacarotenul, licopenul și luteina.

De asemenea, fibrele din avocado ajung intacte în intestin, unde bacteriile le transformă și le valorifică.

Avocado reduce inflamația și neuroinflamația, cu efecte pozitive asupra stării de spirit, anxietății, oboselii și ceții mentale.

Ce spune experta despre imunitate în sezonul rece

O alimentație sănătoasă nu garantează că nu te vei îmbolnăvi, avertizează Marín. Imunitatea se construiește zilnic, nu se activează doar când ești deja bolnav. Somnul de 7-8 ore, mișcarea zilnică, expunerea moderată la soare și gestionarea stresului sunt la fel de importante ca alimentația.

