De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii

Plata cu cardul a devenit un gest extrem de obișnuit. De fapt, treptat devine metoda de plată cea mai folosită, remarcându-se prin rapiditatea și comoditatea ei. Totuși, acest proces ar putea să nu fie atât de inofensiv pe cât credem, sau cel puțin asta arată din ce în ce mai multe studii, potrivit El Economista.

Chiar dacă suma de plată este aceeași, fie că achităm în numerar sau cu cardul, un studiu publicat în Journal of Retailing în 2024, bazat pe analiza a 71 de cercetări care au examinat comportamentul a peste 11.000 de persoane, a descoperit că plata cu cardul de credit ne face să cheltuim mai mult decât dacă am plăti cu bani lichizi.

Efectul „fără numerar”

Analiza arată că există o corelație între plățile electronice și tendința de a cheltui mai mult atunci când cumpărăm, de exemplu. Autorii explică faptul că utilizarea cardului nu influențează major comportamentul, dar efectul este „semnificativ”.

Așa cum explică Richard Whittle, economist la Salford Business School, pentru BBC:

„Ușurința cu care plătești cu cardul îi poate face pe consumatori să cheltuiască fără să se gândească și să cumpere lucruri de care, în realitate, nu au nevoie.”

Și este adevărat că nu este același lucru să apropii cardul sau telefonul de terminal de mai multe ori pe zi, față de a vedea cum portofelul se golește treptat de bancnote.

Acest efect psihologic este amplificat de componenta vizibilă: nimănui nu îi place să dea bani fizic din mână în mod constant, iar experții susțin că, în unele cazuri, plata în numerar îi descurajează pe oameni de la cumpărături impulsive.

Deși este foarte dificil să ne întoarcem la folosirea exclusivă a numerarului după ce i-am descoperit comoditatea, experții recomandă încercarea de a reveni parțial la plata cu bani lichizi. Sau cel puțin planificarea cumpărăturilor pentru un control mai bun al cheltuielilor.