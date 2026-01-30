Care este soluția pentru companiile din zonele fără internet pentru acceptarea plăților cu cardul? (P)

Ce înseamnă, să fii „fără internet”?

Trăim în țara contrastelor, avem orașe unde viteza internetului bate toate topurile mondiale și zone unde este inexistent. În multe locații nu există internet fix fiabil sau conexiune Wi-Fi stabilă. Conform ANCOM România (Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații) încă există zone rurale cu performanțe slabe. Ce înseamnă lipsa semnalului pentru antreprenori/comercianți în contextul Legii nr. 129/2024? Pe scurt, înseamnă că pe lângă casa de marcat conectată la ANAF, trebuie să ai și o soluție de plată digitală. Iar când nu ai WiFi stabil, ai nevoie de o variantă mobilă care poate fi un terminal POS mobil sau o aplicație instalată pe dispozitivul tău mobil.

Terminalul POS mobil cu cartelă SIM o soluție care îți permite să te aliniezi la normativele legii

În zonele cu WiFi deficitar, terminalul POS fix nu este potrivit, iar alternativa este integrarea unui terminal POS mobil cu conectivitate celulară. Vorbim despre un terminal portabil independent, ce vine cu cartelă SIM încorporată care se conectează la rețeaua mobilă, nu la internetul tău fix. Un POS mobil înseamnă că ai independență totală, nu depinzi de router și nu te interesează dacă pică rețeaua Wi-Fi.

Varianta de plată cu POS mobil este o soluție de business flexibilă, care este folosită de antreprenorii ce desfășoară activitatea în regiuni cu populație educată, unde se cere plata cu cardul. În piețe și târguri găsim rulote, magazine rurale unde oricine poate plăti cu cardul prin soluțiile POS mobile. Terminalele de plată mobile sunt flexibile, de aceea sunt potrivite pentru afaceri mici sau pentru zone montane, de coastă și plajă. Pot fi utilizate de operatorii comerciali și de servicii – companii sau persoane fizice – care vor să se alinieze normativelor legate.

myPOS oferă terminale mobile cu conectivitate 3G, potrivite pentru orice business și soluții adaptabile inclusiv scenariilor menționate anterior. Terminalele myPOS sunt ușor de utilizat pentru că nu necesită setări complicate. Cu ele se poate achita cu cardul de pe plaja din Vadu sau de la Vulcanii Noroioși de la Pâclele Mari, iar asta îți permite să faci business conform legii oriunde în țară.

Poți accepta plăți și fără POS clasic, descoperă alternative viabile

O altă soluție de plată electronică este prin instalarea aplicațiilor de tip Tap to Pay, disponibile pentru Android în Google Play și AppGallery. Odată instalată îți transformă telefonul în terminal POS. Aplicațiile myPOS Glass și Tap to Pay în variante Starter și Pro extind funcționalitățile telefonului mobil și-l transformă în terminal de plată electronică. Soluția de plată deja folosită de cei care dezvoltă afaceri sezoniere, de mici producători, de furnizori de servicii la domiciliu și de cei ce au activitate mobilă, respectă standarde înalte de securitate, standarde aprobate de Visa și Mastercard.

Cum te afectează legea dacă operezi fără Wi-Fi?

De la 1 ianuarie 2026, dacă vinzi ceva trebuie să asiguri clientului o soluție de plată digitală sau riști amendă. Dispozitivele POS mobil, cu SIM sau aplicațiile oferă soluții. Informează-te și alege, nu aștepta controlul ca să-ți dai seama că ai nevoie de altceva. Și dacă nu ești sigur ce ți se potrivește sau dacă vrei să descoperi care sunt cele mai convenabile produse pentru afacerea ta, discută cu furnizorii, testează gratuit și alege ceva care te ajută să te aliniezi la legea Legea nr. 129/2024. Respectă-ți clienții oferindu-le diversitate.