Adio WiFi: iată ce vom avea în casele noastre în viitor, mai rapid și mai puternic

Cercetătorii lucrează la o tehnologie care ar putea înlocui routerele WiFi clasice: internetul cuantic. Mai rapid, mai sigur și compatibil cu infrastructura existentă.
Andreea Tobias
04 mart. 2026, 16:45, Știrile zilei

Routerul WiFi va fi înlocuit de internetul cuantic, o viitoare rețea de comunicații bazată pe principiile mecanicii cuantice.

Folosește suprapunerea și întrepătrunderea particulelor pentru a transmite informații eficient și extrem de sigur. Depășește limitele internetului actual atât ca viteză, cât și ca protecție împotriva atacurilor cibernetice, conform El Economista.

Routerele cuantice pot intercepta orice tentativă de intruziune în conexiune. Tehnologia are potențialul de a elimina majoritatea metodelor actuale de spionaj online.

Securitatea conexiunii devine astfel incomparabil mai mare față de WiFi-ul clasic.

Cine lucrează la această tehnologie

Cercetătorii de la Universitatea Harvard dezvoltă un model promițător. Companii private precum QuEra Computing și Amazon Web Services au propriile proiecte. Niciun model nu este încă pregătit pentru uz comercial — tehnologia se află în fazele incipiente.

Routerele cuantice sunt compatibile cu infrastructura de fibră optică existentă.

Când vor fi gata, instalarea în locuințe ar putea necesita o investiție redusă. Momentul lansării comerciale rămâne incert.

