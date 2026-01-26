Prima pagină » Tehnologie » De ce trebuie să dezactivezi WiFi-ul telefonului când ieși din casă

De ce trebuie să dezactivezi WiFi-ul telefonului când ieși din casă

Experții în securitate cibernetică lansează un avertisment clar: nu vă conectați la rețele WiFi publice. Dacă nu aveți altă opțiune, nu accesați niciodată informații confidențiale sau private.



26 ian. 2026

Infractorii cibernetici folosesc o metodă simplă, asemănătoare pescuitului. Pun momeala și victimele vin să muște, crezând că este ceva inofensiv, scrie El Economista.

Hackerii creează un punct de acces care simulează rețeaua WiFi publică a bibliotecii, aeroportului sau stației de autobuz.

În realitate, această conexiune nu este o rețeară WiFi publică, ci un punct controlat de ei.

Când cineva se conectează, infractorii pot vedea toate mișcările pe care le face.

Ce pot fura hackerii

Când ești conectat la rețeaua falsă, infractorii pot colecta:

  • Date de autentificare pentru rețelele sociale
  • Mesaje private
  • Fotografii
  • Coduri bancare
  • Orice informație introdusă

Acest tip de atac cibernetic funcționează ca o oglindă. Tot ceea ce vede și colectează infractorul corespunde cu ceea ce face utilizatorul în timp ce navighează conectat la acea rețeală.

Când ești în siguranță

Vestea bună: dacă te conectezi la o pagină cu criptare și alte protocoale de securitate, nu trebuie să-ți faci griji.

Aceste protocoale sunt concepute pentru a împiedica spionarea în acest mod.

Soluții de protecție

1. Folosește datele mobile Problema este din ce în ce mai puțin frecventă. Datele mobile funcționează aproape oriunde. Marea majoritate a utilizatorilor au suficientă putere pentru a efectua orice sarcină fără WiFi public.

2. Utilizează un VPN În cazul în care trebuie să te conectezi la WiFi public, este recomandabil să utilizezi o VPN. Adaugă un strat suplimentar de securitate.

3. Dezactivează WiFi-ul când ieși din casă Cea mai simplă măsură de protecție: dezactivează WiFi-ul smartphone-ului când nu îl folosești.

Așa eviți conectarea automată la rețele potențial periculoase.

De ce WiFi-ul din aeroport este periculos

Locurile cu WiFi public gratuit sunt cele mai vizate:

  • Aeroporturi
  • Centre comerciale
  • Cafenele
  • Stații de transport

Infractorii știu că aici oamenii au cea mai mare nevoie de conectare. Profită de urgența și nevoia utilizatorilor.

Experții în securitate cibernetică subliniază: datele personale și bancare sunt extrem de valoroase pentru infractori. Pot fi vândute altor criminali sau folosite pentru furt de identitate.

