Aspiratorul robot și smart TV-ul, porți de acces pentru hackeri

Aspiratorul robot și smart TV-ul sunt mini-computere conectate la rețeaua dvs. Aflați ce riscuri de securitate există și cum vă protejați simplu și eficient.
Andreea Tobias
09 mart. 2026, 07:39, Știrile zilei

Aspiratorul robot, televizorul inteligent, difuzorul conectat – toate au un punct comun. Sunt mini-computere legate la internetul din casă. Spre deosebire de telefon sau laptop, sunt aproape mereu ignorate din punctul de vedere al securității. Tocmai de aceea pot deveni porți de acces pentru hackeri, notează Futura Sciences.

Veriga slabă din casa dvs.

Obiectele conectate (IoT) scapă adesea vigilenței utilizatorilor, creând un dezechilibru în securitatea locuinței. Producătorii prioritizează simplitatea și costul redus. Securitatea ajunge pe ultimul loc. Rezultatul sunt parole implicite lăsate neschimbate și firmware fără actualizări ani în șir. Casa dvs. poate avea „verigi slabe” pe care niciun antivirus nu le monitorizează.

Modelele moderne de aspiratoare robot folosesc camere sau senzori Lidar pentru a cartografia interiorul locuinței. Aceste hărți sunt stocate local sau în cloud-ul producătorului. Dacă dispozitivul sau serverul cloud este compromis, datele pot fi extrase de persoane rău intenționate. Mai mult, un aspirator compromis poate deveni punte de atac spre alte dispozitive din rețea.

Smart TV-ul vă poate asculta fără să știți

Televizoarele cu microfon pentru asistent vocal prezintă un risc specific. O vulnerabilitate software poate permite, în anumite condiții, activarea neautorizată a microfonului sau camerei. Scenariul este rar, dar real. Smart TV-ul poate fi înrolat într-o rețea botnet, participând la atacuri informatice fără știrea dvs.

Cele mai frecvente breșe de securitate sunt parolele implicite neschimbate – „admin/admin” oferă acces direct hackerilor. Lipsa actualizărilor lasă vulnerabilitățile deschise pe toată durata de viață a dispozitivului. Comunicațiile necriptate afectează mai ales dispozitivele vechi sau brandurile obscure. UPnP-ul activat poate deschide porturi în router fără știrea utilizatorului. Colectarea excesivă de date trimisă producătorului este adesea prost protejată pe servere.

Cinci pași simpli pentru a vă proteja

Nu este nevoie să renunțați la dispozitive. Câteva măsuri simple fac diferența. Schimbați imediat parola implicită a fiecărui dispozitiv nou și folosiți o parolă unică și complexă. Izolați obiectele conectate pe rețeaua de oaspeți – routerele moderne permit o rețea Wi-Fi separată. Chiar dacă aspiratorul este compromis, hackerul nu ajunge la laptop sau telefon. Dezactivați funcțiile neutilizate: asistent vocal, acces remote. Actualizați firmware-ul trimestrial și activați actualizările automate unde există opțiunea. Acoperiți fizic camera sau microfonul când nu le folosiți – o bucată de bandă adezivă este cea mai simplă soluție.

Rețeaua dvs. merită aceeași atenție ca și calculatorul

Aspiratorul robot și smart TV-ul nu sunt periculoase prin ele însele. Devin porți de intrare doar când sunt lăsate fără protecție. Trebuie tratate ca niște mici computere conectate la rețeaua dvs. Pentru că asta și sunt.

