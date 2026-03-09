Europa se mobilizează: Macron merge în Cipru după primul atac cu dronă pe teritoriu european în războiul cu Iranul

În urma atacului, Franța a decis să trimită în estul Mediteranei fregata franceză Languedoc, o navă de război destinată apărării antiaeriene, pentru a consolida apărarea antidrone și antirachetă a Ciprului. De asemenea, Parisul a anunțat că va desfășura pe insulă sisteme terestre de apărare împotriva dronelor și rachetelor.

Potrivit Associated Press, Macron urmează să se întâlnească cu președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, și cu premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, la principala bază aeriană a insulei, situată în sud-vest, unde au fost trimsie deja patru avioane de luptă F-16 ale forțelor aeriene elene.

„Împreună cu partenerii noștri europeni, obiectivul va fi consolidarea securității în jurul Ciprului și în estul Mediteranei”, a comunicat administrația prezidențială franceză.

Europa trimite nave de război

În zilele următoare este așteptat în zonă și portavionul francez Charles de Gaulle, care se va alătura dispozitivului militar format în estul Mediteranei pentru protejarea infrastructurii și a bazelor aliate.

Mai multe state europene au trimis sau urmează să trimită nave de război în zonă. Fregatele grecești Kimon și Psara patrulează deja în apropierea coastei sudice a Ciprului, iar nave din Italia, Olanda și Spania sunt așteptate în zilele următoare. Distrugătorul britanic Dragon ar urma să ajungă săptămâna viitoare.

Ciprul nu intră în conflict, spun autoritățile

Purtătorul de cuvânt al guvernului cipriot, Constantinos Letymbiotis, a declarat că întâlnirea dintre liderii Franței, Ciprului și Greciei va avea ca scop evaluarea situației din regiune și coordonarea măsurilor de securitate.

În paralel cu măsurile militare, liderii europeni încearcă să evite extinderea conflictului. Macron a discutat duminică cu președintele Iranului, Massoud Pezechkian, și i-a cerut să oprească atacurile.

Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a subliniat în repetate rânduri că insula nu va participa la operațiuni militare. „Ciprul nu va lua parte la nicio operațiune militară”, a declarat liderul cipriot.

Libanul se delimitează de atac

Autoritățile cipriote au confirmat că drona Shahed care a lovit baza RAF Akrotiri pe 2 martie a provocat doar pagube minore unui hangar și nu a rănit pe nimeni. Alte două drone au fost interceptate de avioane britanice Typhoon și F-35 ridicate de la sol de la aceeași bază.

Oficialii din Cipru au declarat că drona ar fi fost lansată din Liban, existând suspiciuni că atacul ar putea fi legat de gruparea Hezbollah, aliată a Iranului.

Ministrul de externe al Libanului, Youssef Rajji, a condamnat incidentul și a cerut ca statul libanez să nu fie confundat cu grupările armate. „Le-am cerut prietenilor noștri ciprioți să nu confunde statul libanez cu cei care acționează în afara autorității și cadrului legal al acestuia”, a declarat Rajji. Guvernul libanez a anunțat că a ordonat agențiilor de securitate să ia măsuri împotriva grupărilor care desfășoară astfel de atacuri.