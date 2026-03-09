O însoțitoare de zbor cu 11 ani experiență: ce să faceți și ce nu într-un avion

O însoțitoare de zbor americană cu 11 ani de experiență a dezvăluit ce trebuie să facă pasagerii când urcă într-un avion. Sfaturile sale, publicate pe TikTok, au atras rapid atenția. Charity Nelms spune că a văzut „lucruri diabolice” în timpul zborurilor și că majoritatea pasagerilor fac greșeli elementare de igienă, scrie Express.

Mulți pasageri urcă la bord cu șervețele dezinfectante și curăță măsuța sau spatele scaunului. Charity spune că aceasta este o greșeală. Nimeni nu atinge spatele scaunului în mod direct, mai ales dacă poartă haine. Ceea ce toată lumea atinge, dar nimeni nu șterge, este centura de siguranță. Atât partea metalică, cât și cea din țesătură sunt atinse de fiecare pasager. Pe ele ajung lichide vărsate și alte fluide corporale. Însoțitoarea de zbor șterge centura de siguranță de fiecare dată când călătorește.

Niciun centimetru de piele nu trebuie să atingă scaunul

Al doilea sfat este legat de îmbrăcăminte. Charity recomandă categoric purtarea pantalonilor lungi în avion. Șorturile, fustele și rochiile sunt excluse.

Motivul: scaunele din avioane ascund urme pe care pasagerii nu le văd. „Am văzut lucruri diabolice”, spune ea. Niciun dezinfectant aplicat pe scaun nu compensează contactul direct al pielii cu tapițeria.

Al treilea sfat privește toaleta. Potrivit lui Charity, însoțitorii de zbor știu din exterior dacă pasagerii trag apa și dacă se spală pe mâini după folosirea toaletei.

Recomandarea ei este clară: trageți apa, spălați-vă pe mâini, apoi închideți ușa cu cotul la ieșire, nu cu mâna.