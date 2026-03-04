O putere europeană ar putea participa la viitoarele atacuri împotriva Iranului

Marea Britanie ar putea participa la viitoarele atacuri împotriva bazelor de lansare a rachetelor iraniene, anunță The Guardian. Mai mulți oficiali susțin că nu este exclusă participarea la viitoarele atacuri. Zilele acestea, bombardierele americane ar trebui să ajungă la bazele britanice de la Diego Garcia din Insulele Chagos și Fairford din Gloucestershire. De acolo, acestea vor avea misiunea să atace „orașele subterane ale rachetelor” din Iran.

Într-un briefing, oficialii nu au exclus posibilitatea ca Marea Britanie să participe la atacurile asupra depozitelor de rachete.

„Nu aș exclude nimic, pentru că pur și simplu nu știm ce se va întâmpla zi de zi, săptămână de săptămână, pe măsură ce progresează acest lucru”, a spus unul dintre ei.

Britanicii au mai dezvăluit că distrugătorul HMS Dragon al Marinei Regale, despre care premierul Keir Starmer a anunțat că va fi trimis în Cipru pentru a apăra bazele aeriene, nu va fi gata de plecare din Portsmouth până săptămâna viitoare.

Distrugerea stocurilor de rachete balistice și a unităților de lansare din Iran este unul dintre obiectivele centrale ale campaniei comune SUA – Israel. Multe dintre ținte sunt adânc îngropate sub pământ și nu pot fi distruse cu arme convenționale.

De aceea, una dintre opțiuni este de a folosi bombardiere B-2 sau B-52 ale forțelor aeriene americane înarmate cu muniție „bunker-buster” de la cele două baze britanice. Operațiunea ar putea necesita sprijin din partea aviației britanice.