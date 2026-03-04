Prima pagină » Știri externe » O putere europeană ar putea participa la viitoarele atacuri împotriva Iranului

O putere europeană ar putea participa la viitoarele atacuri împotriva Iranului

O putere europeană ar putea participa alături de SUA și Israel la viitoarele atacuri împotriva Iranului. Acestea vor viza depozitele subterane și bazele de lansare a rachetelor iraniene, susțin experții.
O putere europeană ar putea participa la viitoarele atacuri împotriva Iranului
Sursa foto: X
Petru Mazilu
04 mart. 2026, 17:49, Politic

Marea Britanie ar putea participa la viitoarele atacuri împotriva bazelor de lansare a rachetelor iraniene, anunță The Guardian. Mai mulți oficiali susțin că nu este exclusă participarea la viitoarele atacuri. Zilele acestea, bombardierele americane ar trebui să ajungă la bazele britanice de la Diego Garcia din Insulele Chagos și Fairford din Gloucestershire. De acolo, acestea vor avea misiunea să atace „orașele subterane ale rachetelor” din Iran.

Într-un briefing, oficialii nu au exclus posibilitatea ca Marea Britanie să participe la atacurile asupra depozitelor de rachete.

„Nu aș exclude nimic, pentru că pur și simplu nu știm ce se va întâmpla zi de zi, săptămână de săptămână, pe măsură ce progresează acest lucru”, a spus unul dintre ei.

Britanicii au mai dezvăluit că distrugătorul HMS Dragon al Marinei Regale, despre care premierul Keir Starmer a anunțat că va fi trimis în Cipru pentru a apăra bazele aeriene, nu va fi gata de plecare din Portsmouth până săptămâna viitoare.

Distrugerea stocurilor de rachete balistice și a unităților de lansare din Iran este unul dintre obiectivele centrale ale campaniei comune SUA – Israel. Multe dintre ținte sunt adânc îngropate sub pământ și nu pot fi distruse cu arme convenționale.

De aceea, una dintre opțiuni este de a folosi bombardiere B-2 sau B-52 ale forțelor aeriene americane înarmate cu muniție „bunker-buster” de la cele două baze britanice. Operațiunea ar putea necesita sprijin din partea aviației britanice.

Recomandarea video

Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației
G4Media
Cum să nu te îngrași în timpul postului. În ce „capcană” alimentară să nu pici, potrivit lui Carmen Brumă
Gandul
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Ce s-a ales de blocul din Rahova, la șase luni de la explozia care a îngrozit Bucureștiul: „Oamenii nu au mai intrat în case de atunci”
Libertatea
Ți-a ieșit supa prea lichidă? Trucurile bucătarilor pentru a remedia imediat acest lucru. Ce să adaugi în ea
CSID
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Promotor