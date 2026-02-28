Prima pagină » Știri externe » Cercetătorii de la Oxford: trei schimbări simple ar putea reduce cu 75% emisiile din aviație

Cercetătorii de la Oxford: trei schimbări simple ar putea reduce cu 75% emisiile din aviație

Renunțarea la locurile premium din avioane ar putea reduce cu până la 57% emisiile globale din aviație, potrivit unui studiu publicat în Nature Communications Earth & Environment.
28 feb. 2026, Știri externe

Locurile din clasa business și clasa întâi generează emisii de până la cinci ori mai mari față de locurile din clasa economică, conform datelor IATA. Reconfigurarea aeronavelor cu doar clasa economică ar permite transportarea mai multor pasageri pe același zbor. Emisiile ar scădea cu 22 până la 57%, potrivit studiului, scrie Euronews.

Cercetarea, publicată în revista Nature Communications Earth & Environment, a analizat peste 27 de milioane de zboruri comerciale în 2023. Studiul a acoperit 26.000 de perechi de orașe și aproape 3,5 miliarde de pasageri. În medie, aviația civilă globală a emis 84,4 grame de CO2 per pasager pe kilometru parcurs.

Avioanele goale agravează criza climatică

În 2023, rata medie de ocupare a aeronavelor era de doar 79%. Unele zboruri au decolat cu numai 20% din locuri ocupate. Dacă rata de ocupare ar ajunge la 95%, emisiile ar scădea cu încă 16%.

Înlocuirea aeronavelor vechi cu modele noi ar reduce consumul de combustibil cu 25-28%. Cele mai eficiente modele — Boeing 787-9 și Airbus A321neo — emit 60 de grame de CO2 pe pasager-kilometru. Cele mai puțin eficiente ajung la 360 de grame pe același indicator.

O reducere de 11% este posibilă imediat

Companiile aeriene ar putea reduce emisiile cu 11% chiar acum, fără investiții majore. Este suficient să folosească aeronavele cele mai eficiente pe rutele unde acestea sunt deja disponibile. Cele trei măsuri combinate — eliminarea claselor premium, creșterea ocupării și înnoirea flotelor — ar reduce emisiile globale cu 50 până la 75%.

SUA rămân cel mai mare poluator din aviație, cu 144,6 milioane de tone de CO2 în 2023, urmate de China și Regatul Unit. Transportul aerian este responsabil în prezent pentru aproximativ 4% din emisiile globale provocate de om.

Promotor