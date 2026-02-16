Prima pagină » Știrile zilei » Una dintre cele mai rare cărți Pokemon a fost vândută la licitație pentru suma record de 16,5 milioane de dolari. Cine este „cumpărătorul surpriză” și ce legătură are cu Casa Albă

Una dintre cele mai rare cărți Pokemon a fost vândută la licitație pentru suma record de 16,5 milioane de dolari. Cine este „cumpărătorul surpriză” și ce legătură are cu Casa Albă

Cea mai scumpă carte Pokemon din istorie s-a vândut cu 16.492.000 de dolari - cel mai mare preț al unei cărți de tranzacționare înregistrat vreodată.
Sorina Matei
16 feb. 2026, 17:30, Știrile zilei

Cartea prezintă ilustrații rare cu Pikachu, oferit inițial gratuit ca parte a unei serii de concursuri organizate de revista manga CoroCoro în 1998 și prezintă ilustrații de Atsuko Nishida, designerul original al lui Pikachu.

A fost scoasă la licitație pe 16 februarie de către Goldin Auctions, cu sediul în New Jersey . Doar 39 dintre cărți au fost acordate câștigătorilor concursului original, alte două fiind vândute la începutul anilor 2020 de către un fost angajat al The Pokemon Company, anunță Japan Times.

Cu doar 41 de cărți produse vreodată (pentru comparație, peste 75 de miliarde de cărți Pokemon au fost tipărite doar în 2025), Pikachu Illustrator este de departe una dintre cele mai rare cărți Pokémon existente, în lume, fiind considerată „Sfântul Graal” al colecționarilor.

Cartea a fost scoasă inițial la licitație pe 6 ianuarie, la un preț de pornire de 500.000 de dolari. Prețul a crescut treptat la aproximativ 6 milioane de dolari pe măsură ce termenul limită al licitației se apropia, la ora 12:00, pe 16 februarie, înainte ca o avalanșă de oferte să ducă la câștigarea ofertei de 13,3 milioane de dolari (plus un comision de 24% plătit de cumpărător către Goldin Auctions).

Cumpărătorul este AJ Scaramucci, fiul fostului secretar de presă al Casei Albe, Anthony Scaramucci

Cartea a aparținut anterior influencerului american Logan Paul, care a achiziționat-o în 2021 de la un colecționar din Emiratele Arabe Unite pentru 4 milioane de dolari în numerar și o versiune PSA cu grad 9 a unei cărți Pikachu Illustrator, evaluată atunci la aproape 1,3 milioane de dolari – un preț total care a stabilit recordul anterior pentru cea mai scumpă carte Pokemon vândută vreodată.

Într-o transmisiune în direct care a însoțit sfârșitul licitației, Paul i-a înmânat cardul noului său proprietar: AJ Scaramucci, investitor de capital de risc și fiul fostului secretar de presă al Casei Albe, Anthony Scaramucci.

AJ Scaramucci a dezvăluit că începe o „vânătoare de comori planetară” după ce a cheltuit 16,49 milioane de dolari pe Pikachu Illustrator.

„Ambiția mea pentru această carte este doar o mică poveste. Adevărata poveste este că sunt într-o vânătoare de comori planetară. Plănuiesc să cumpăr o fosilă de dinozaur T-Rex, Declarația de Independență, și nu mă opresc aici. Acesta este doar începutul”, a spus Scaramucci.

Deși franciza de jocuri video Pokemon s-a chinuit să producă jocuri apreciate de critici în ultimul deceniu, vânzarea record simbolizează popularitatea continuă a cărților Pokemon fizice, atât ca hobby al colecționarilor, cât și ca piață speculativă.

Cu toate acestea, lipsa relativă a cărților în magazinele de vânzare cu amănuntul a dus adesea la altercații între cumpărători în țări precum Statele Unite.

De asemenea, a existat un incident în august 2025 la un restaurant McDonald’s din cartierul Shibuya din Tokyo. Atunci cosumatorii au achiziționat în vrac Happy Meal-uri în speranța de a obține cărți Pokemon în ediție limitată, au aruncat mâncarea și apoi au pus totul pe piață la prețuri umflate pentru revânzare online.

