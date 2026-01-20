Ultima linie de apărare a președintelui SUA: Ce se știe despre noul buncăr „top secret” de sub Casa Albă

Construcția inițială a început în 1941, la ordinul președintelui Franklin D. Roosevelt, imediat după atacul de la Pearl Harbor. Oficial, publicul a aflat doar despre extinderea Aripii de Est, fără a fi informat despre existența unui adăpost subteran, mai scrie CNN.

De-a lungul anilor, spațiul a fost transformat într-un complex complet autonom. Acesta este perfect adaptat să protejeze președintele și echipa sa în cazul unui atac major asupra Washingtonului.

Inima sistemului de protecție

Elementul central al buncărului a fost Presidential Emergency Operations Center (PEOC). Practic este un centru de comandă proiectat să reziste unei explozii nucleare. De aici s-au coordonat intervenții în situații de criză, inclusiv răspunsul administrației americane la atacurile din 11 septembrie 2001.

Spre deosebire de Situation Room, folosită zilnic, PEOC este rezervat exclusiv urgențelor extreme. Are dotari excepționale și dispune de propriile sisteme de energie, apă, aer și comunicații.

Surse apropiate proiectului descriu vechiul buncăr ca pe „un submarin din anii ’40”: extrem de rezistent, dar bazat pe tehnologii învechite. Deși funcțional, nu mai corespundea cerințelor actuale, într-un context marcat de riscuri precum arme electromagnetice, atacuri biologice sau sabotaj digital.

În timpul demolării recente a Aripii de Est, întreaga infrastructură subterană, inclusiv PEOC, ar fi fost desființată.

Motivele secretului

Lucrările fac parte dintr-un proiect mai amplu inițiat în mandatul lui Donald Trump, ce include și construirea unei noi săli de bal. Oficialii au invocat caracterul „strict secret” al lucrărilor subterane pentru a explica lipsa de transparență și evitarea procedurilor obișnuite de avizare.

În documente depuse în instanță, administrația a susținut că oprirea construcției ar compromite securitatea națională, argumentele fiind prezentate într-o declarație clasificată.

Detaliile tehnice nu au fost publicate, însă specialiștii cred că noua structură va fi pregătită pentru o gamă largă de scenarii. De la atacuri nucleare, chimice sau biologice, prăbușiri de aeronave, impulsuri electromagnetice și până la forme de război hibrid, toate sunt prevăzute pentru utilizarea noului PEOC.

Facilitatea va fi complet autonomă și va evita dezvăluirea capabilităților sale, conform principiilor actuale de securitate.

PEOC: Costuri și finanțare

În timp ce sala de bal este finanțată din surse private, infrastructura subterană va fi plătită din fonduri publice. Cheltuielile exacte nu sunt cunoscute și probabil nu vor fi publicate, din cauza naturii sensibile a proiectului. Experții avertizează că investițiile implică tehnologii care nu există încă pe piața civilă.

Buncărul de sub Casa Albă rămâne un simbol al rezistenței instituțiilor americane. De la teama bombardamentelor din Al Doilea Război Mondial, până la amenințările invizibile ale prezentului, reconstrucția lui reflectă o realitate în care protecția supremă se construiește, din nou, în subteran și în deplin secret.