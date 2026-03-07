Statele Unite aprobă o vânzare de arme către Israel în valoare de 151 de milioane de dolari

„Vânzarea propusă va spori capacitatea Israelului de a face față amenințărilor actuale și viitoare, va consolida apărarea sa națională și va servi drept factor de descurajare împotriva amenințărilor regionale”, se arată în comunicat.

Pe lângă muniții, vânzarea va include servicii de inginerie, logistică și asistență tehnică furnizate de guvernul SUA și de furnizorii contractuali. Marii contractori din domeniul apărării din SUA au convenit să își cvadrupleze producția de arme avansate, a anunțat vineri președintele Donald Trump, potrivit Le Figaro.

Deși vânzările de arme către SUA necesită de obicei aprobarea Congresului, secretarul de stat Marco Rubio a invocat o derogare care ocolește această aprobare, spre consternarea unor legislatori. „Secretarul de stat a stabilit și a furnizat o justificare detaliată a faptului că există o situație de urgență care necesită vânzarea imediată către guvernul israelian a articolelor și serviciilor de apărare menționate anterior, în interesul securității naționale a SUA ”, a declarat Departamentul de Stat, invocând Legea privind controlul exporturilor de arme.

Pentru democratul Gregory Meeks, membru al Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, ocolirea revizuirii din partea Congresului „dezvăluie o contradicție flagrantă în centrul argumentelor acestei administrații pentru război”.