Prima pagină » Știri externe » Statele Unite aprobă o vânzare de arme către Israel în valoare de 151 de milioane de dolari

Statele Unite aprobă o vânzare de arme către Israel în valoare de 151 de milioane de dolari

Departamentul de Stat al SUA a aprobat vineri vânzarea a 12.000 de bombe de câte 470 kg către Israel, în contextul în care cele două țări sunt angajate într-un război tot mai intens în Orientul Mijlociu împotriva Iranului. Vânzarea, evaluată la 151,8 milioane de dolari, a fost aprobată de Biroul de Afaceri Politico-Militare al Departamentului de Stat, potrivit unui comunicat de presă.
Statele Unite aprobă o vânzare de arme către Israel în valoare de 151 de milioane de dolari
Sursa foto: Aimee Dilger/SOPA Images via ZUMA Press Wire
Laurentiu Marinov
07 mart. 2026, 06:51, Știri externe

„Vânzarea propusă va spori capacitatea Israelului de a face față amenințărilor actuale și viitoare, va consolida apărarea sa națională și va servi drept factor de descurajare împotriva amenințărilor regionale”, se arată în comunicat.

Pe lângă muniții, vânzarea va include servicii de inginerie, logistică și asistență tehnică furnizate de guvernul SUA și de furnizorii contractuali. Marii contractori din domeniul apărării din SUA au convenit să își cvadrupleze producția de arme avansate, a anunțat vineri președintele Donald Trump, potrivit Le Figaro.

Deși vânzările de arme către SUA necesită de obicei aprobarea Congresului, secretarul de stat Marco Rubio a invocat o derogare care ocolește această aprobare, spre consternarea unor legislatori. „Secretarul de stat a stabilit și a furnizat o justificare detaliată a faptului că există o situație de urgență care necesită vânzarea imediată către guvernul israelian a articolelor și serviciilor de apărare menționate anterior, în interesul securității naționale a SUA ”, a declarat Departamentul de Stat, invocând Legea privind controlul exporturilor de arme.

Pentru democratul Gregory Meeks, membru al Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, ocolirea revizuirii din partea Congresului „dezvăluie o contradicție flagrantă în centrul argumentelor acestei administrații pentru război”.

Recomandarea video

Un italian a comandat un set de șah de la Temu și a descoperit un scorpion viu / „Sunt șocat: ar fi putut să mă înțepe”
G4Media
Cât te costă în 2026, în România, să îți pui centrală termică. Am făcut calculul complet!
Gandul
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
Libertatea
Cea mai gustoasă ciorbă de lobodă! Rețeta tradițională care te va cuceri de la prima înghițitură
CSID
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor