Prima pagină » Știri externe » Șeful Google, Sundar Pichai, ar putea câștiga până la 692 de milioane de dolari în trei ani

Șeful Google, Sundar Pichai, ar putea câștiga până la 692 de milioane de dolari în trei ani

Șeful Google și al companiei-mamă Alphabet, Sundar Pichai, ar putea câștiga până la 692 de milioane de dolari în următorii trei ani, conform unui nou plan de remunerare publicat vineri de autoritatea americană de reglementare a piețelor, SEC.
Șeful Google, Sundar Pichai, ar putea câștiga până la 692 de milioane de dolari în trei ani
Laura Buciu
07 mart. 2026, 08:11, Știri externe

Doar 6 milioane de dolari, adică 2 milioane pe an, sunt alocați lui Sundar Pichai ca salariu, care este neschimbat din 2020.

Soldul va fi plătit sub formă de titluri Alphabet, dar și sub formă de două filiale, Waymo, specialistul în vehicule autonome, și Wing, specialistul în livrări cu drone. Alocarea acestora va depinde de evoluția cursului acestor acțiuni, precum și, în cazul Alphabet, de valoarea dividendelor plătite.

În cazul concedierii pentru abatere, Sundar Pichai ar pierde beneficiul tuturor opțiunilor pe acțiuni care nu sunt încă exercitabile, precizează documentul citat de Le Figaro. În vârstă de 50 de ani, acesta este director general al Google din 2015 și al Alphabet din 2019.

„Sistemul de stimulente integrat, în prezent și în trecut, în remunerația domnului Pichai a adus beneficii semnificative companiei Alphabet și acționarilor săi”, a afirmat comitetul de remunerare al consiliului de administrație al Alphabet.

În cazul realizării, acest plan îl va face pe Sundar Pichai unul dintre cei mai bine plătiți șefi din lume. El va rămâne însă foarte departe de Elon Musk, șeful Tesla, ai cărui acționari au aprobat, la începutul lunii noiembrie, un plan de remunerare care ar putea ajunge la aproape 1.000 de miliarde în zece ani.

Recomandarea video

Un italian a comandat un set de șah de la Temu și a descoperit un scorpion viu / „Sunt șocat: ar fi putut să mă înțepe”
G4Media
Cât te costă în 2026, în România, să îți pui centrală termică. Am făcut calculul complet!
Gandul
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Președintele Universității Titu Maiorescu, achitat pentru șantaj. Iosif Urs, către un profesor pe care îl suspecta că e denunțător: „Vrei să te duci la pierzanie? Bă, ai vorbit…”
Libertatea
Cea mai gustoasă ciorbă de lobodă! Rețeta tradițională care te va cuceri de la prima înghițitură
CSID
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor