Google amână lansarea AluminiumOS până în 2028

Potrivit unui raport al The Verge, mărturiile arată o discrepanță între mesajele publice ale Google și planurile interne.

La Snapdragon Summit din septembrie 2025, șeful Android Sameer Samat a declarat că fuziunea va avea loc „anul viitor”. Însă mărturiile din august 2025 au clarificat altceva. Samat a spus doar că Google „speră” ca lansarea să aibă loc în 2026.

Calendarul real de lansare

Planul intern prevede că testerii comerciali de încredere vor avea acces la sfârșitul anului 2026. O lansare mai largă pentru companii și școli va avea loc în 2028.

În iulie 2025, Google a confirmat fuziunea Android-ChromeOS. Samat a confirmat într-un interviu că Google „va combina ChromeOS și Android într-o singură platformă”.

Ulterior, Google a redenumit platforma Aluminium OS. Anunțuri de locuri de muncă o descriau ca „un nou sistem de operare Aluminium, bazat pe Android”. Acesta este conceput pentru laptopuri, tablete, desktopuri și alte dispozitive.

Compania colaborează cu Qualcomm la dezvoltarea de cipuri PC bazate pe Arm pentru această platformă.

De ce ChromeOS va primi suport până în 2034

Termenul limită din 2034 pentru ChromeOS se bazează pe necesitățile comerciale și pe normele de reglementare.

Google promite în prezent 10-11 ani de actualizări pentru noile Chromebook-uri.

Vicepreședintele Google, John Maletis, a subliniat că continuitatea este importantă. „Milioane și milioane de studenți, consumatori și angajați depind în mare măsură de ceea ce am realizat cu Chromebook-urile”, a declarat acesta.

Nu toate Chromebook-urile vor migra

Codul intern se referă deja la platforma veche drept „ChromeOS Classic”. Nu toate Chromebook-urile actuale vor putea migra la Aluminium OS din cauza limitărilor hardware.

Un raport al Android Authority afirmă că dispozitivele care rulează ChromeOS Classic vor continua să primească actualizări de securitate. Acestea vor fi disponibile până la datele de expirare a actualizărilor automate publicate, până la mijlocul anilor 2030.

Decizia Google de a extinde suportul pentru ChromeOS reflectă importanța ecosistemului actual. Milioane de utilizatori din educație și mediul corporativ depind de această platformă.