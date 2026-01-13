Apple solicită ajutorul Google pentru a îmbunătăți Siri și a introduce alte funcții AI pe iPhone

Acordul care permite Apple să utilizeze tehnologia de inteligență artificială a Google a fost dezvăluit luni într-o declarație comună a celor două giganți din Silicon Valley. Parteneriatul se va baza pe tehnologia Gemini a Google pentru a personaliza o suită de funcții de inteligență artificială denumită „Apple Intelligence” pe iPhone și alte produse, potrivit Associated Press.

După ce Google și alții au preluat conducerea în cursa pentru inteligența artificială, Apple a promis să-și pună prima miză importantă în acest domeniu cu o serie de funcții noi care urmau să fie introduse pe iPhone în 2024, ca parte a unei actualizări software mult mediatizate.

Însă multe dintre funcțiile AI ale Apple rămân în faza de dezvoltare, în timp ce Google și Samsung au implementat mai multe dintre aceste tehnologii pe propriile dispozitive. Una dintre cele mai evidente omisiuni AI pe iPhone a fost promisiunea unei revizuiri a Siri, care ar fi trebuit să transforme asistentul adesea confuz într-unul mai conversațional și mai versatil, capabil să execute mai multe sarcini simultan.

Google a ironizat chiar subtil deficiențele AI ale iPhone-ului în reclamele care promovau lansarea celui mai recent telefon Pixel vara trecută.

Greșelile Apple în materie de AI au determinat compania din Cupertino, California, să recunoască anul trecut că actualizarea Siri nu va avea loc până la un moment dat în 2026.

Faptul că Apple a acceptat să susțină tehnologia sa de IA reprezintă implicit o lovitură pentru Google, care a lansat în mod constant mai multe funcții bazate pe tehnologia Gemini în motorul său de căutare și în Gmail. Progresul a intensificat concurența Google cu OpenAI și chatbotul său ChatGPT, care are deja un acord cu Apple care îl face o opțiune pe iPhone.