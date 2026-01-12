Prima pagină » Tehnologie » Apple se aliază cu Google pentru integrarea modelelor Gemini în funcțiile sale de inteligență artificială

Apple a anunțat luni un parteneriat strategic cu Google, care vizează integrarea modelelor de inteligență artificială Gemini în viitoarele sale funcții AI, inclusiv într-o versiune mai avansată și mai personalizată a asistentului vocal Siri, ce urmează să fie lansată până la finalul acestui an.
Sursa foto: Google
Petre Apostol
12 ian. 2026, 21:07, Știrile zilei

„Apple și Google au semnat un acord de colaborare multianual, prin care următoarea generație de modele de bază ale Apple se va sprijini pe modelele Gemini și pe tehnologia cloud a Google”, au transmis cele două companii într-un comunicat comun.

Potrivit comunicatului, modelele Gemini vor sta la baza dezvoltării viitoarelor funcții Apple Intelligence.

„După o evaluare amplă, Apple a stabilit că tehnologia de inteligență artificială a Google oferă cea mai solidă fundație pentru modelele sale de bază și este entuziasmată de experiențele inovatoare pe care acestea le vor aduce utilizatorilor”, se arată în comunicat.

Apple a subliniat că Apple Intelligence va continua să ruleze pe dispozitivele proprii și prin infrastructura Private Cloud Compute, menținând „standardele de confidențialitate lider în industrie” ale companiei.

În prezent, utilizatorii Apple pot deja configura dispozitivele astfel încât Apple Intelligence să se integreze cu ChatGPT, modelul de inteligență artificială al OpenAI.

Anunțul a avut efecte imediate pe piețele financiare, acțiunile ambelor companii înregistrând creșteri, potrivit CNBC. Alphabet, compania-mamă a Google, a depășit pragul simbolic de 4.000 de miliarde de dolari capitalizare bursieră, consolidând trendul ascendent cu care a încheiat anul 2025.

