Directorul Apple face apel la „dezescaladare” după evenimentele din Minneapolis

„Acesta este un moment pentru dezescaladare. Cred că America este cea mai puternică atunci când ne ridicăm la înălțimea idealurilor noastre cele mai înalte, când tratăm pe toată lumea cu demnitate și respect, indiferent cine sunt sau de unde vin, și când îmbrățișăm umanitatea noastră comună”, a scris Tim Cook.

În ianuarie, doi cetățeni americani au fost uciși în Minneapolis în intervenții ale agenților federali de imigrație: Renée Good și Alex Pretti, cazuri care au stârnit un val de indignare în SUA.

Directorul Apple, aflat de mult timp la conducerea companiei, a spus că a discutat subiectul cu președintele Donald Trump la începutul acestei săptămâni. Cook a fost criticat pentru că a participat la Casa Albă la proiecția unui documentar despre Melania Trump, în seara în care a avut loc incidentul din Minneapolis.

„Am avut o conversație bună cu președintele săptămâna aceasta, în care mi-am exprimat punctele de vedere, și apreciez deschiderea lui de a discuta despre subiecte care ne privesc pe toți”, le-a scris Cook angajaților.

„Știu că este un moment foarte emoționant și dificil pentru mulți. Sunt mândru de cât de mult le pasă echipelor noastre de lumea din afara companiei”, a mai spus acesta.