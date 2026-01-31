Guvernul SUA, închis parțial după blocajul din Congres privind finanțarea securității interne

Statele Unite se află în pragul unei crize noi, după ce guvernul federal a intrat într-un lockdown parțial.

Acesta vine ca urmare a expirării finanțării mai multor departamente, în urma unui blocaj politic în Congres, legat de bugetul Departamentului pentru Securitate INternă (DHS).

Practic, criza a fost declanșată de refuzul senatorilor democrați de a susține un proiect de lege care ar fi permis continuarea cheltuielilor DHS, în contextul uciderii a doi cetățeni americani de către agenți federali implicați în operațiuni de imigrație (ICE).

Agenții ICE și tensiunile politice

Această dispută a escaladat după moartea lui Alex Pretti, ucis săptămâna trecută la Minneapolis, și a lui Renee Good, ucisă la începutul lunii ianuarie, incidente care au avut loc în contextul intensificării campaniei de deportare în masă promovată de președintele Donald Trump.

Trimiterea unui număr mare de agenți federali de imigrație în cel mai mare oraș din Minnesota a alimentat tensiunile politice și a determinat democrații să ceară modificări substanțiale ale legislației privind finanțarea DHS.

Democrații vor alt proiect de lege privind finanțarea DHS

Lockdown-ul parțial este consecința directă a blocadei impuse de democrați în Senat, care a pus în pericol și adoptarea unui pachet legislativ mai amplu destinat finanțării altor departamente guvernamentale.

Acest pachet trebuia să fie aprobat înainte de expirarea autorizației de cheltuieli, vineri.

Democrații solicită rescrierea proiectului de lege privind finanțarea DHS pentru a introduce noi restricții asupra agenților federali, inclusiv interzicerea purtării măștilor în timpul operațiunilor, obligativitatea camerelor video corporale, respectarea unui cod de conduită strict, investigații independente în cazul presupuselor abuzuri și interzicerea așa-numitelor „patrule mobile”, prin care agenții vizează persoane suspectate că s-ar afla ilegal în țară.

Negocieri în următoarele două săptămâni

„Acestea nu sunt cerințe radicale, ci standarde de bază pe care poporul american le așteaptă deja de la forțele de ordine”, a declarat vineri liderul minorității democrate din Senat, Chuck Schumer, adăugând că negocierile privind aceste modificări sunt așteptate să aibă loc în următoarele două săptămâni.

Vineri, Senatul a adoptat un pachet de cinci măsuri care ar finanța mai multe departamente guvernamentale până în septembrie, precum și o legislație separată care ar permite continuarea operațiunilor DHS pentru încă două săptămâni.

Totuși, aceste proiecte trebuie aprobate și de Camera Reprezentanților, care urmează să se reunească luni.

Lockdown cu impact neclar

Impactul imediat al închiderii rămâne neclar și este puțin probabil să fie resimțit înainte de începutul săptămânii viitoare.

Pe lângă DHS, Congresul nu a aprobat încă integral finanțarea pentru departamentele apărării, educației, muncii, sănătății și serviciilor sociale, transporturilor, locuințelor și dezvoltării urbane.

Președintele Donald Trump a indicat că va semna pachetul de cheltuieli, deja aprobat de Casa Albă, imediat ce acesta va ajunge la biroul său.

Între timp, directorul Biroului de Management și Buget (OMB), Russell Vought, a cerut agențiilor afectate să pună în aplicare „planuri pentru o închidere ordonată”.

„Am putea, inevitabil, să ne aflăm într-o situație de închidere”

„Administrația va continua să colaboreze cu Congresul pentru a aborda preocupările ridicate recent privind finalizarea alocărilor bugetare pentru anul fiscal 2026. Sperăm că această perioadă va fi scurtă”, a transmis Vought într-o notă internă.

Perspectivele adoptării pachetului de finanțare în Camera Reprezentanților, controlată de republicani, sunt incerte.

Președintele Camerei, Mike Johnson, a recunoscut că „am putea, inevitabil, să ne aflăm într-o situație de scurtă închidere” înainte de reluarea lucrărilor legislative.

E puțin probabil ca operațiunile de deportare să fie afectate

Republicanii dețin o majoritate fragilă, de doar un loc, iar presiunile din partea aripii conservatoare, care cere ca proiectul bugetar să fie condiționat de adoptarea Legii Salvare privind cerințe stricte de identificare a alegătorilor, ar putea complica și mai mult procesul.

În pofida închiderii parțiale, este puțin probabil ca operațiunile de deportare ale ICE să fie afectate semnificativ.

Agenția dispune de 75 de miliarde de dolari alocați prin legea „One Big Beautiful Bill”, adoptată anul trecut, iar administrația Trump ar putea obliga personalul esențial să continue activitatea.

Noul lockdown (parțial) vine după un altul de 43 de zile

Actuala criză bugetară vine după o perioadă record de 43 de zile de finanțare temporară, începută în octombrie, când guvernul a fost redeschis în urma unui compromis politic.

Atunci, un grup de șapte senatori democrați moderați s-au alăturat republicanilor în schimbul unei promisiuni privind un vot pentru extinderea creditelor fiscale destinate reducerii primelor de asigurare de sănătate.

Promisiunea nu a fost respectată, iar subvențiile au expirat la finalul anului 2025, alimentând tensiunile care au dus la actuala închidere parțială a guvernului federal.