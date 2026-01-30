„Shutdown” guvernamental evitat în ultimul moment: acord politic temporar în SUA pe fondul tensiunilor legate de imigrație

Recent, un nou acord politic în Washington a evitat un „shutdown” guvernamental în Statele Unite, după ce președintele Donald Trump a susținut înțelegerea negociată între liderii democrați și republicani din Senat, scrie Euronews. Acest acord asigură finanțarea temporară a Departamentului pentru Securitate Internă (DHS). De asemenea separă bugetul acestui departament de un pachet mai mare de cheltuieli federale. Asfel este garantată funcționarea sa pentru încă două săptămâni, timp în care discuțiile despre politica imigrației vor continua.

Mesajul lui Trump

Trump a salutat acest acord printr-un mesaj pe platforma sa, Truth Social. El a afirmat că „republicanii și democrații au reușit să finanțeze aproape tot guvernul până în septembrie” și exprimând speranța într-un vot bipartizan pozitiv. Acordul a fost realizat după ce democrații au blocat, joi, în Senat, o propunere de finanțare pentru DHS. Cerința democraților a fost despre limitarea puterilor agenției de imigrație ICE.

Politica imigrației este profund influențată de uciderea a doi cetățeni americani, Alex Pretti și Renee Good. Ambii în vârstă de 37 de ani, ei au decedat în urma intervențiilor agenților federali în Minneapolis. Evenimentele au dus la o mobilizare mai puternică a democraților, care s-au unit mai mult decât în crizele bugetare anterioare. Mai mulți senatori din ambele partide au cerut o investigație detaliată a circumstanțelor morții lui Pretti, Chuck Schumer, liderul majorității democrate din Senat, descriind situația ca un „moment al adevărului”.

Blocajele din trecut și conflictul din prezent

Congresul american s-a confruntat cu blocaje similare și în trecut. Cu doar două luni în urmă, o dispută referitoare la subvențiile federale pentru sănătate a dus la un „shutdown” guvernamental de 43 de zile. De data aceasta, presiunea publică și gravitatea incidentelor recente au determinat o soluție rapidă, dar instabilă.

Deși acordul actual evită un „shutdown” iminent, el nu rezolvă conflictul de fond. Democrații solicită oprirea politicilor stricte de imigrație implementate de administrația Trump și o limitare clară a autorităților ICE. Republicanii se opun concesiilor mari în această privință. Negocierile pentru un acord final privind finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă se anunță ca fiind dificile, iar riscul unei noi crize bugetare rămâne real dacă nu se ajunge rapid la un compromis durabil.