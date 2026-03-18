Peste 200 de experți militari ucraineni se află în regiunea Golfului pentru a contracara dronele iraniene

Într-un discurs adresat marți, la Londra, în fața a zeci de membri ai Parlamentului Regatului Unit, liderul ucrainean a spus că 201 de experți ucraineni în combaterea dronelor se află în regiune, iar alți 34 „sunt gata să fie mobilizați”, potrivit Al Jazeera.

„Aceștia sunt experți militari, experți care știu cum să ajute, cum să se apere împotriva dronelor Shahed”, a spus Zelenski, referindu-se la dronele „kamikaze” proiectate de Iran pe care Rusia le folosește în războiul său împotriva Ucrainei din 2022.

„Nu vrem ca teroarea regimului iranian să aibă succes”

„Echipele noastre se află deja în Emiratele Arabe Unite, Qatar, Arabia Saudită și sunt în drum spre Kuweit. Colaborăm cu mai multe alte țări – acordurile sunt deja în vigoare. Nu vrem ca această teroare a regimului iranian împotriva vecinilor săi să aibă succes”, a spus Zelenski.

Săptămâna trecută, liderul ucrainean a declarat că echipe militare au fost trimise în mai multe state din Golf și în Iordania.

Zelenski, care s-a întâlnit marți cu premierul britanic Keir Starmer și cu șeful NATO, Mark Rutte, a spus că Rusia a primit dronele Shahed-136 de la iranieni, care „au învățat Rusia cum să le lanseze și i-au oferit tehnologia necesară pentru a le produce”.

„Avem dovezi că dronele conțin componente rusești”

„Rusia le-a modernizat apoi. Și acum avem dovezi clare că dronele Shahed iraniene utilizate în regiune conțin componente rusești”, a spus Zelenski, descriind dronele ca fiind concepute pentru „distrugerea la cost redus a infrastructurii critice scumpe. Așadar, ceea ce se întâmplă astăzi în jurul Iranului nu este un război îndepărtat pentru noi, din cauza cooperării dintre Rusia și Iran. Regimurile din Rusia și Iran sunt frați în ură, și de aceea sunt frați în arme. Și vrem ca regimurile construite pe ură să nu câștige niciodată – în nimic”, a adăugat el.

Liderul ucrainean a abordat apoi abilitățile recent dezvoltate ale țării sale în războiul cu drone și în fabricarea acestora, susținând că 90% din pierderile rusești de pe liniile frontului din Ucraina sunt „cauzate de dronele noastre”.

Câți interceptori poate produce Ucraina pe zi

Ucraina a trecut de la fabricarea dronelor maritime și aeriene la producerea de interceptori care vizează dronele, a spus el, adăugând că Ucraina este capabilă să producă cel puțin 2.000 de interceptori pe zi – jumătate dintre aceștia fiind necesari pentru propria apărare, iar restul fiind disponibili pentru a fi folosiți de aliații de la Kiev.

„Dacă un Shahed trebuie oprit în Emiratele Arabe Unite – putem face asta. Dacă trebuie oprit în Europa sau în Regatul Unit – putem face asta. Este o chestiune de tehnologie, investiții și cooperare”.

În timp ce Ucraina a devenit unul dintre principalii producători mondiali de interceptori de drone sofisticați, testați pe câmpul de luptă, Donald Trump a declarat că nu are nevoie de ajutorul Ucrainei pentru a contracara dronele Teheranului care vizează ținte militare în Orientul Mijlociu.

După întâlnirea cu Zelenski la 10 Downing Street, Starmer a spus că Vladimir Putin „nu poate fi cel care beneficiază de conflictul din Iran, fie că este vorba de prețurile petrolului sau de ridicarea sancțiunilor”.

În timpul vizitei lui Zelenski de marți, Londra și Kievul au semnat un acord privind un „parteneriat de apărare”, despre care se spune că combină „expertiza Ucrainei și baza industrială a Regatului Unit pentru a fabrica și furniza drone și capacități inovatoare”.