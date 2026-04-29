Atacurile Ucrainei în Rusia se intensifică. Kievul extinde raza dronelor și lovește ținte la peste 1.500 de kilometri

Potrivit liderului ucrainean, atacurile Ucrainei în Rusia reprezintă o etapă nouă în folosirea armamentului produs intern, cu scopul de a reduce capacitatea militară și economică a Moscovei. Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată pe platforma X, unde Zelenski a distribuit imagini cu fum ridicându-se deasupra unei ținte lovite în interiorul Federației Ruse, scrie Reuters.

„Distanța în linie dreaptă depășește 1.500 de kilometri. Vom continua să extindem aceste raze de acțiune”, a transmis liderul ucrainean.

Atacurile Ucrainei în Rusia vizează infrastructura energetică

Atacurile Ucrainei în Rusia s-au intensificat în ultimele săptămâni, vizând în special infrastructura energetică și logistică. Autoritățile de la Kiev încearcă să afecteze capacitatea Rusiei de a finanța războiul prin lovirea rafinăriilor, depozitelor de combustibil și terminalelor petroliere.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a precizat că dronele sale au lovit o stație de pompare a petrolului situată în apropierea orașului Perm, la aproximativ 1.500 de kilometri de Ucraina.

În ultimele luni, atacurile Ucrainei în Rusia au devenit tot mai frecvente și mai sofisticate, pe măsură ce Kievul dezvoltă armament cu rază lungă de acțiune produs pe plan intern.

Un alt atac important a avut loc marți, când o dronă ucraineană a provocat un incendiu major la o rafinărie de petrol din portul Tuapse, situat la Marea Neagră. Acesta a fost al treilea atac asupra aceleiași rafinării în mai puțin de două săptămâni.

Autoritățile ucrainene susțin că atacurile Ucrainei în Rusia urmăresc să reducă exporturile petroliere și capacitatea logistică a armatei ruse.

Președintele rus, Vladimir Putin, a criticat aceste operațiuni și a declarat că ele demonstrează intensificarea atacurilor asupra unor ținte considerate civile.

În același timp, Ministerul ucrainean al Apărării a transmis că raza de acțiune a atacurilor efectuate împotriva Rusiei a crescut cu aproximativ 170% de la începutul invaziei ruse în 2022.

Atacurile Ucrainei în Rusia sunt susținute de drone cu rază lungă

Kievul și-a dezvoltat în ultimii ani propriul arsenal de drone și arme cu rază lungă de acțiune. Aceste sisteme permit atacuri asupra unor obiective aflate adânc în interiorul Rusiei.

În februarie, drone ucrainene au lovit rafinăria Ukhta, situată în regiunea Komi din Rusia, la aproximativ 1.750 de kilometri de granița ucraineană.

Potrivit autorităților ucrainene, atacurile Ucrainei în Rusia au rolul de a limita capacitatea industrială și logistică a Moscovei.

„Este important ca fiecare atac să reducă potențialul industriei militare, al logisticii și al exporturilor petroliere ruse”, a declarat Zelenski.