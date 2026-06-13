Franța: Mii de protestatari au ieșit în stradă pentru a apăra petrecerile libere, amenințate de un nou proiect de lege

Mii de oameni au ieșit în stradă, sâmbătă, în Paris și Bordeaux, pentru a apăra petrecerile libere, potrivit AFP.

Acestea sunt amenințate de proiectul de lege Ripost, o propunere de înăsprire a reglementărilor privind astfel de evenimente.

Manifestanții, în mare parte foarte tineri, au mărșăluit la Paris în spatele a aproximativ zece camioane. Acestea difuzau muzică techno, trance și electro într-o atmosferă relaxată, care a reunit raveri și susținători ai mișcării petrecerilor libere.

„Rave-urile noastre sunt reale” și „Violatorii la închisoare, nu rave-uri” au fost printre sloganurile de pe pancartele afișate în cadrul procesiunii, potrivit sursei.

Manifestanții au pornit din Place Stalingrad din nord-estul Parisului.

„Ceea ce îi deranjează cu adevărat (în legătură cu petrecerile gratuite) este faptul că statul și guvernul nu au control asupra acestor spații autogestionate ”, a declarat unul dintre participanți.

Proteste similare în Bordeaux

La Bordeaux, 2.500 de petrecăreți, potrivit prefecturii, au participat la o demonstrație cu revendicări identice.

Vorbind sub condiția anonimatului, o organizatoare a explicat, pentru AFP, că a venit să apere „cultura” petrecerilor rave. Aceasta este departe „de ceea ce este prezentat în mass-media în ceea ce privește pericolul sau curățenia”.

„Ne gândim constant la siguranță și la risipă. Nu am organizat niciodată o petrecere care să fi mers prost”, afirmă aceasta. „Îi deranjează că este gratuit. Luptăm pentru libertate, iar acest lucru este cu atât mai important în contextul actual”, a adăugat organizatoarea, potrivit sursei citate.

Grupurile de susținere a partidelor libere se află în spatele acestei mobilizări. Ea a dus deja la mai multe demonstrații în toată Franța de la sfârșitul lunii mai.

Ce prevede proiectul de lege

Proiectul de lege Ripost, adoptat de Senat, așteaptă dezbaterea în Adunarea Națională. Pentru organizatorii de petreceri, acesta prevede o pedeapsă de doi ani de închisoare și o amendă de 30.000 de euro și până la șase luni de închisoare și o amendă de 7.500 de euro pentru participanți. Pragul pentru înregistrarea obligatorie la prefectură ar fi redus la 250 de participanți, față de 500 în prezent.