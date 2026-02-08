Jocurile Olimpice de iarnă din 2026: cine sunt sportivii cei mai bine plătiți

Pe scurt, gloria sportivă nu coincide întotdeauna cu sustenabilitatea financiară.

Cu toate acestea, există un mic grup de sportivi pentru care acest lucru nu reprezintă o problemă. După cum subliniază Forbes, unii dintre cei mai bogați și mai bine plătiți sportivi din lume concurează și la Jocurile Olimpice din 2026.

Cei mai bogați

Spre deosebire de Jocurile Olimpice de vară – dominate adesea de superstarurile NBA, golf și tenis, care sunt prezenți în mod regulat în clasamentul Forbes al celor mai bine plătiți sportivi – evenimentul de iarnă are ca mare excepție hocheiul pe gheață.

Turneul masculin de la Milano va include 146 de jucători din NHL, care se întorc la Jocurile Olimpice după absența lor din 2014.

Liga nord-americană are un salariu minim de 775.000 de dolari pe sezon și, potrivit Forbes, nouă dintre cei zece jucători NHL cei mai bine plătiți vor fi prezenți la Jocuri.

Singura absență notabilă este portarul Igor Shesterkin, care a fost exclus împreună cu Rusia din cauza războiului din Ucraina.

Cel mai bine plătit

Cel mai bine plătit jucător de hochei din competiție va fi Auston Matthews, vedeta echipei Toronto Maple Leafs și căpitanul echipei SUA. Matthews câștigă peste 15 milioane de dolari de la clubul său și aproximativ 5 milioane de dolari din sponsorizări, pentru un total de 20 de milioane de dolari pe an. Acestea sunt cifre impresionante, dar nu sunt suficiente pentru a-l face cel mai bogat olimpic din toate timpurile.

Potrivit Forbes, această onoare îi revine lui Eileen Gu, o schioare de freestyle născută în Statele Unite, dar care concurează pentru China. Icona marketingului sportiv în vârstă de 22 de ani a câștigat 23 milioane de dolari în ultimele 12 luni, aproape în totalitate din sponsorizări, față de premiile relativ modeste din competiții. Mărci precum Anta, Bosideng, Mengniu Dairy și Luckin Coffee au transformat-o pe Gu în adevărata regină economică a Jocurilor.

Jocurile Olimpice sunt, de asemenea, un puternic multiplicator de valoare. Multe contracte de sponsorizare includ bonusuri legate de medalii. O victorie poate atrage noi acorduri comerciale în perioada post-olimpică.

La acestea se adaugă bonusurile de stat. Statele Unite acordă până la 37.500 de dolari pentru medalia de aur, în timp ce Italia, țara gazdă, recompensează campionii cu sume cuprinse între 71.000 și 213.000 de dolari.

Unele țări ajung chiar la aproape 800.000 de dolari pentru o medalie de aur.

În cazul sportivilor americani, beneficiul este garantat chiar și fără a urca pe podium. Datorită unei donații de 100 de milioane de dolari din partea finanțatorului Ross Stevens, fiecare olimpic și paralimpic american va primi 200.000 de dolari, indiferent de rezultatul obținut.

Cele mai bine plătite vedete pe discipline (conform Forbes)

Schi freestyle: Eileen Gu – 23 de milioane de dolari

Hochei: Auston Matthews – 20 de milioane de dolari

Schi alpin: Lindsey Vonn – 8 milioane de dolari

Snowboarding: Chloe Kim – 4 milioane de dolari

Patinaj artistic: Ilia Malinin – aproximativ 700.000 de dolari.