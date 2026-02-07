Prima pagină » Tehnologie » Google a lansat un nou update de algoritm. Pentru prima dată, vizează în mod direct traficul din Discover

Google a lansat un nou update de algoritm. Pentru prima dată, vizează în mod direct traficul din Discover

Google a lansat un nou update major de algoritm, marcând prima actualizare care vizează în mod explicit modul în care este afișat și distribuit conținutul în Google Discover.
Google a lansat un nou update de algoritm. Pentru prima dată, vizează în mod direct traficul din Discover
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Departamentul Tehnologie
07 feb. 2026, 10:06, Știrile zilei

Spre deosebire de update-urile clasice de Search, care afectează rezultatele din căutarea organică, această actualizare țintește direct fluxul Discover – secțiunea personalizată din aplicația Google și din browserul mobil, de unde multe publicații își generează volume importante de trafic.

Ce schimbă noul update

Potrivit Google, actualizarea își propune:

  • să afișeze mai mult conținut relevant la nivel local;

  • să reducă vizibilitatea conținutului senzaționalist;

  • să limiteze expunerea titlurilor de tip clickbait;

  • să promoveze conținutul original, realizat de site-uri cu expertiză.

În paralel cu lansarea actualizării, Google a modificat și documentația oficială „Get on Discover”. Printre schimbările notabile se numără introducerea unei recomandări clare privind „o experiență generală excelentă a paginii” (page experience).

Anterior, recomandările erau formulate mai vag, fără a numi direct practicile problematice. Acum, Google precizează explicit că site-urile trebuie să evite tactici menite să umfle artificial angajamentul utilizatorilor.

De ce este important pentru publisheri

Pentru multe site-uri de știri și publicații online, Discover poate genera un volum semnificativ de trafic, uneori chiar mai mare decât cel din căutarea organică tradițională.

Faptul că Google introduce o actualizare dedicată Discover indică o schimbare strategică: algoritmul care decide ce articole apar în feed-ul personalizat devine mai strict în privința calității, relevanței și modului de prezentare.

Actualizarea este implementată inițial pentru utilizatorii de limbă engleză din SUA, urmând să fie extinsă global în lunile următoare.

Pentru publisheri, mesajul este clar: titlurile exagerate, unghiurile forțate și conținutul construit pentru a provoca reacții emoționale puternice ar putea pierde din vizibilitate în Discover, în timp ce conținutul original, bine documentat și cu o experiență tehnică solidă are șanse mai mari să fie promovat.

Recomandarea video

VIDEO Bucuria fără margini a unei mame din Ucraina sunată de fiul pe care îl știa mort pe front și căruia îi organizase înmormântarea: ”Nazar, băiatul meu! Ești întreg? Ai mâinile, picioarele, totul?”
G4Media
Sportul prezidenţial, de la origini şi până la Nicuşor Dan. Cum se antrenează liderii lumii, atunci când nu-i vede nimeni
Gandul
Dina și Donca au confundat Survivor cu Insula Iubirii. Ce făceau cei doi când intrau singuri în ocean. Marina a recunoscut totul
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Doi soți au cumpărat o casă în care știu că vor fi inundați, dar nu regretă nimic: „Ridicăm prizele și mobila”
Libertatea
Ce ciorbă să mănânci dacă ești însărcinată. Care este cea mai bună opțiune și de ce
CSID
Nu e Dacia C-NEO! Un alt prototip a fost surprins în teste locale - VIDEO
Promotor