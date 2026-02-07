Google a lansat un nou update de algoritm. Pentru prima dată, vizează în mod direct traficul din Discover

Spre deosebire de update-urile clasice de Search, care afectează rezultatele din căutarea organică, această actualizare țintește direct fluxul Discover – secțiunea personalizată din aplicația Google și din browserul mobil, de unde multe publicații își generează volume importante de trafic.

Ce schimbă noul update

Potrivit Google, actualizarea își propune:

să afișeze mai mult conținut relevant la nivel local;

să reducă vizibilitatea conținutului senzaționalist;

să limiteze expunerea titlurilor de tip clickbait;

să promoveze conținutul original, realizat de site-uri cu expertiză.

În paralel cu lansarea actualizării, Google a modificat și documentația oficială „Get on Discover”. Printre schimbările notabile se numără introducerea unei recomandări clare privind „o experiență generală excelentă a paginii” (page experience).

Anterior, recomandările erau formulate mai vag, fără a numi direct practicile problematice. Acum, Google precizează explicit că site-urile trebuie să evite tactici menite să umfle artificial angajamentul utilizatorilor.

De ce este important pentru publisheri

Pentru multe site-uri de știri și publicații online, Discover poate genera un volum semnificativ de trafic, uneori chiar mai mare decât cel din căutarea organică tradițională.

Faptul că Google introduce o actualizare dedicată Discover indică o schimbare strategică: algoritmul care decide ce articole apar în feed-ul personalizat devine mai strict în privința calității, relevanței și modului de prezentare.

Actualizarea este implementată inițial pentru utilizatorii de limbă engleză din SUA, urmând să fie extinsă global în lunile următoare.

Pentru publisheri, mesajul este clar: titlurile exagerate, unghiurile forțate și conținutul construit pentru a provoca reacții emoționale puternice ar putea pierde din vizibilitate în Discover, în timp ce conținutul original, bine documentat și cu o experiență tehnică solidă are șanse mai mari să fie promovat.