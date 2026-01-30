O companie care rivalizează cu Tesla lansează serviciul de robo-taxiuri într-o țară europeană înainte de sfârșitul acestui an

Principalul rival al companiei Waymo, Tesla, condus de miliardarul Elon Musk, a estimat că milioane de robo taxiuri vor circula pe șosele până la sfârșitul anului 2026, scrie El Economista.

Compania, o divizie a Alphabet, compania-mamă a Google, a crescut lent, dar constant în ultimii ani în Statele Unite, în ciuda reglementărilor stricte și a tehnologiei costisitoare, ceea ce i-a permis să analizeze posibilitatea extinderii prezenței sale în străinătate.

Ben Loewenstein, responsabilul Waymo pentru politici și afaceri guvernamentale pentru Marea Britanie și Europa, a prezentat calendarul ⁠în cadrul unei ședințe informative la Londra. Compania a declarat anterior că lansarea era prevăzută pentru 2026.

Guvernul britanic, care și-a exprimat dorința de a plasa Regatul Unit în fruntea tehnologiei vehiculelor autonome, lucrează la un cadru de reglementare care să garanteze implementarea sa în condiții de siguranță.

Se estimează că acest sector ar putea crea 38.000 de locuri de muncă și ar putea elibera potențialul unei industrii a cărei valoare este estimată la 42 de miliarde de lire sterline (57,860 miliarde de dolari) pentru economia britanică în 2035.

Planurile de expansiune ale Waymo vin, de asemenea, într-un moment în care inteligența artificială a trezit interesul investitorilor și în contextul unei concurențe acerbe pe piață, în care se așteaptă ca startup-ul Wayve, susținut de Uber, să se lanseze la Londra în acest an.

