Google lansează un instrument de predicție a viiturilor bazat pe AI și Gemini

Este pentru prima dată când compania folosește un model de tip LLM în mod direct pentru prognoze de acest tip, într-un domeniu considerat extrem de dificil din punct de vedere științific.

Viiturile se numără printre cele mai periculoase fenomene meteorologice la nivel global, provocând în medie aproximativ 5.000 de decese anual. Dificultatea prognozării rapide a acestor evenimente face ca multe comunități să fie luate prin surprindere. Potrivit publicației Engadget, soluția propusă de Google ar putea reprezenta un pas important în reducerea impactului acestor dezastre naturale.

Cum funcționează Groundsource

Noul instrument, denumit Groundsource, folosește modelul de limbaj Gemini pentru a analiza aproximativ 5 milioane de articole de presă din întreaga lume. Sistemul identifică relatările despre inundații catastrofale și le transformă într-o bază de date cronologică, cu evenimente etichetate geografic.

Ulterior, cercetătorii Google au antrenat un model de inteligență artificială care combină aceste date istorice cu prognozele meteo curente, pentru a estima probabilitatea apariției unei viituri într-o anumită zonă urbană.

Platforma Flood Hub

Estimările generate de Groundsource sunt integrate în platforma Flood Hub, prin care Google poate evalua riscul de inundații severe pentru zone urbane din peste 150 de țări. Modelul are însă și limitări: poate identifica riscuri pe suprafețe de aproximativ 20 de kilometri pătrați.

Un avantaj major este faptul că platforma a fost concepută pentru a fi utilă inclusiv în regiunile care nu dispun de infrastructură avansată de monitorizare meteorologică.

Ce spune Google

Potrivit companiei, Groundsource a identificat peste 2,6 milioane de evenimente istorice legate de inundații, folosind zeci de ani de relatări publice din mai mult de 150 de țări. Pentru delimitarea precisă a zonelor afectate, sistemul a utilizat date cartografice din Google Maps.

Pe baza acestui set de date, Google susține că noul model poate prognoza viituri rapide în zonele urbane cu până la 24 de ore înainte de producerea acestora, deși acuratețea exactă va putea fi evaluată doar în timp.