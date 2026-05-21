Războiul ochelarilor AI se amplifică: Google pregătește gadgetul care folosește Gemini în timp real

Gigantul tehnologic a prezentat noile dispozitive în cadrul conferinței anuale Google I/O, iar de această dată miza este uriașă: integrarea inteligenței artificiale Gemini direct în ochelari care arată aproape identic cu un model obișnuit. Potrivit Il Post, noii ochelari vor avea cameră video, difuzoare integrate și funcții AI capabile să interacționeze în timp real cu utilizatorul.

Google încearcă să uite de „Google Glass”, unul dintre cele mai ironizate produse tech

Primii ochelari inteligenți Google au fost lansați în 2012 și au devenit rapid un simbol al eșecului în Silicon Valley. Dispozitivul avea o structură metalică vizibilă, cameră integrată și funcții considerate invazive pentru viața privată. Internetul i-a poreclit rapid „glassholes” – un joc de cuvinte între „glasses” și un termen jignitor în engleză. Criticile au vizat atât designul considerat ciudat, cât și teama că utilizatorii ar putea filma oamenii fără acordul lor. Produsul a fost retras complet de pe piață în 2015.

Noii ochelari Google vor traduce conversații și vor „înțelege” ce privești

Noua generație este complet diferită ca design și strategie. Google lucrează la două modele: o versiune „audio”, fără ecran și o versiune cu display integrat în lentile, capabilă să afișeze informații direct în câmpul vizual al utilizatorului. Varianta cu display nu este încă pregătită pentru lansare.

Ochelarii vor fi conectați la telefon și vor integra AI-ul Gemini pentru traduceri în timp real și navigație. De asemenea sunt optimizați pentru citirea notificărilor și programarea întâlnirilor. Se vor putea da comenzi vocale pentru cumpărături și vor ajuta la identificarea obiectelor și locurilor din jur prin cameră. Practic, dispozitivul va putea „înțelege” ceea ce privește utilizatorul și va reacționa instant.

Google evită chiar și termenul „smart glasses”

Interesant este că Google evită să folosească expresia „smart glasses”. În timpul prezentării, compania a preferat termeni precum „intelligent eyewear” sau „audio glasses”, într-o încercare clară de a se distanța de imaginea toxică a Google Glass. Strategia seamănă cu cea folosită de Meta, care își promovează produsele drept „AI glasses”, nu „smart glasses”.

Analiștii spun că explozia inteligenței artificiale schimbă complet contextul față de acum 11 ani. În 2012, Google Glass păreau un gadget futurist fără utilitate clară. În 2026, însă, AI-ul generativ și asistenții conversaționali fac ca astfel de dispozitive să devină mult mai utile și mai naturale în viața de zi cu zi. Google încearcă acum să intre direct în competiția pentru viitoarea mare platformă tech după smartphone: dispozitivele purtabile alimentate de inteligență artificială.

O nouă bătălie între Google, Meta și Apple

Relansarea Google vine într-un moment în care marile companii tehnologice investesc agresiv în dispozitive AI purtabile. Meta colaborează deja cu Ray-Ban pentru ochelari inteligenți, iar Apple continuă dezvoltarea propriilor dispozitive mixed reality și AI. Google nu a anunțat încă prețul sau data exactă de lansare pentru noii ochelari, însă prezentarea lor confirmă că marile companii tech cred tot mai mult că următoarea revoluție digitală ar putea începe chiar în fața ochilor utilizatorilor.