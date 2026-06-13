Franța: Un polițist a murit și alți doi au fost răniți într-un accident rutier în marja summitului G7

Un polițist în vârstă de 38 de ani a murit și alți doi au fost răniți, sâmbătă, într-un accident rutier produs în Haute-Savoie, Franța, potrivit AFP.

Jandarmii se aflau cu motocicletele pe un drum departamental din apropierea orașului Fessy. Ei participau la activități de securitate pentru summitul G7, care va începe luni.

Un vehicul ar fi virat accidental pe banda pe care polițiștii se deplasau, potrivit sursei. Mașina a lovit o coloană de jandarmi, formată din aproximativ zece persoane.

Mobilizări pentru asigurarea securității summitului

Peste 14.000 de polițiști, jandarmi și pompieri francezi sunt mobilizați pentru a securiza summitul G7 care va începe luni, mai arată sursa.

Conferința va reuni Statele Unite, Regatul Unit, Canada, Germania, Italia, Japonia și Franța, țara gazdă, precum și Uniunea Europeană. Ea va fi organizată de luni până miercuri.

Évian este primul oraș francez care a găzduit un summit G7 de două ori, după cel din 2003.