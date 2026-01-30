SpaceX ia în calcul o fuziune cu Tesla sau, alternativ, cu xAI înaintea unui posibil IPO ( Surse). Musk vrea să ducă centre AI în spațiu pentru energie solară ieftină

Potrivit surselor Bloomberg, SpaceX a discutat fezabilitatea unui acord cu Tesla, idee susținută de unii investitori, iar separat este explorată și o posibilă tranzacție cu xAI în perspectiva unei listări publice. Nu a fost luată o decizie finală, iar companiile ar putea rămâne separate.

Într-un scenariu analizat anterior de Reuters, SpaceX și xAI au intrat în discuții privind o fuziune înaintea unui IPO, iar acțiunile xAI ar urma să fie schimbate pe acțiuni SpaceX. În acest context, două entități înregistrate în Nevada, create pe 21 ianuarie, ar fi fost constituite pentru a facilita tranzacția; documente corporative consultate de Reuters îl indică pe directorul financiar al SpaceX, Bret Johnsen, în structura acestora.

Miza strategică a unor astfel de combinații ar fi legată de planul lui Musk privind dezvoltarea unor centre de date pentru AI „în spațiu”, alimentate cu energie solară, idee pe care antreprenorul a susținut-o public, argumentând că spațiul ar putea devenveni, în câțiva ani, locul cu cel mai mic cost pentru operarea infrastructurii AI.

Discuțiile vin în paralel cu speculațiile privind o listare SpaceX: compania ar lua în calcul o ofertă publică în jurul lunii iunie 2026, cu o țintă de finanțare de până la 50 de miliarde de dolari și o evaluare de circa 1,5 trilioane de dolari, potrivit Financial Times.