Paramount mai face un pas după achiziția Warnes Bros. HBO Max și Paramount+ vor fuziona într-o singură platformă de streaming

CEO-ul Paramount, David Ellison, a afirmat luni că intenționează să combine platformele Paramount+ și HBO Max într-un singur serviciu de streaming.

„Vom combina portofoliile de streaming ale celor două companii într-o singură platformă mai puternică în următorii ani”, a declarat Ellison în cadrul unei conferințe luni dimineață, potrivit CNN.

În scenariul unei astfel de fuziuni ar fi unite francizele de marcă ale celor două companii – „Game of Thrones” și „The Sopranos” ale HBO și Yellowstone” și „Star Trek” ale Paramount, mai relevă sursa citată.

Ellison nu a oferit detalii despre prețuri sau cum se va numi serviciul fuzionat, însă a subliniat că nu va modifica marca HBO.

„Casey (Bloys, directorul HBO – n.r.) și echipa sa fac o treabă absolut remarcabilă la HBO. Și, așa cum am spus, ne dorim ca aceasta să poată funcționa independent, astfel încât HBO să poată, sincer vorbind, să facă ceea ce face incredibil de bine. Din punctul nostru de vedere, HBO trebuie să rămână HBO. Au construit un brand fenomenal”, a spus Ellison în cadrul conferinței, potrivit Variety.

Paramount a câștigat lupta privind achiziția Warner Bros. Discovery

Anunțul privind o viitoare fuziune între HBO Max și Paramount+ vine după ce vinerea trecută, Paramount a câștigat lupta pentru preluarea Warner Bros. Discovery. Tranzacția a fost încheiată la 31 de dolari pe acțiune pentru întreaga companie, inclusiv CNN. Netflix s-a retras din cursă în cele din urmă, deși în luna decembrie ajunsese la un acord privind cumpărarea studiourilor de film și televiziune și a diviziei de streaming a Warner Bros. Discovery

„Tranzacția nu mai este atractivă din punct de vedere financiar. Ar fi fost o afacere bună la prețul potrivit, nu la orice preț”, au declarat directorii executivi Ted Sarandos și Greg Peters.