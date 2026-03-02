Prima pagină » Știri externe » Paramount mai face un pas după achiziția Warnes Bros. HBO Max și Paramount+ vor fuziona într-o singură platformă de streaming

Paramount mai face un pas după achiziția Warnes Bros. HBO Max și Paramount+ vor fuziona într-o singură platformă de streaming

Compania Paramount a anunțat că intenționează să combine platformele HBO Max și Paramount+ într-un singur serviciu de streaming. Anunțul vine la câteva zile după ce Paramount a câștigat lupta pentru achiziția Warner Bros. Conducerea Paramount nu a oferit detalii despre prețuri sau despre denumirea serviciului, iar CEO-ul Paramount, David Ellison, a precizat că intenționează să păstreze marca HBO.
Paramount mai face un pas după achiziția Warnes Bros. HBO Max și Paramount+ vor fuziona într-o singură platformă de streaming
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
02 mart. 2026, 21:20, Știri externe

CEO-ul Paramount, David Ellison, a afirmat luni că intenționează să combine platformele Paramount+ și HBO Max într-un singur serviciu de streaming.

„Vom combina portofoliile de streaming ale celor două companii într-o singură platformă mai puternică în următorii ani”, a declarat Ellison în cadrul unei conferințe luni dimineață, potrivit CNN.

În scenariul unei astfel de fuziuni ar fi unite francizele de marcă ale celor două companii –  „Game of Thrones” și „The Sopranos” ale HBO și Yellowstone” și „Star Trek” ale Paramount, mai relevă sursa citată.

Ellison nu a oferit detalii despre prețuri sau cum se va numi serviciul fuzionat, însă a subliniat că nu va modifica marca HBO.

„Casey (Bloys, directorul HBO – n.r.) și echipa sa fac o treabă absolut remarcabilă la HBO. Și, așa cum am spus, ne dorim ca aceasta să poată funcționa independent, astfel încât HBO să poată, sincer vorbind, să facă ceea ce face incredibil de bine. Din punctul nostru de vedere, HBO trebuie să rămână HBO. Au construit un brand fenomenal”, a spus Ellison în cadrul conferinței, potrivit Variety.

Paramount a câștigat lupta privind achiziția Warner Bros. Discovery

Anunțul privind o viitoare fuziune între HBO Max și Paramount+ vine după ce vinerea trecută, Paramount a câștigat lupta pentru preluarea Warner Bros. Discovery. Tranzacția a fost încheiată la 31 de dolari pe acțiune pentru întreaga companie, inclusiv CNN. Netflix s-a retras din cursă în cele din urmă, deși în luna decembrie ajunsese la un acord privind cumpărarea studiourilor de film și televiziune și a diviziei de streaming a Warner Bros. Discovery

„Tranzacția nu mai este atractivă din punct de vedere financiar. Ar fi fost o afacere bună la prețul potrivit, nu la orice preț”, au declarat directorii executivi Ted Sarandos și Greg Peters.

Recomandarea video

Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul
G4Media
Orașul din România în care O GARSONIERĂ se vinde cu 7.000€ acum, în luna martie 2026
Gandul
DOLIU în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Văduva lui Ali Khamenei a murit. Cine a fost Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh
Libertatea
Boala de care suferă Donald Trump. Simptomele misterioase au apărut după ce a dat mâna cu Macron
CSID
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Promotor