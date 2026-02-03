Prima pagină » Economic » Se pregătește o fuziune uriașă. Noua companie va avea inteligență artificială, rachete și internet spațial

Miliardarul Elon Musk pregătește o fuziune uriașă. El vrea să combine companiile sale pentru a forma o nouă entitate care va fi listată la bursă. Noua companie va avea inteligență artificială, rachete și internet spațial.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
03 feb. 2026, 09:19, Economic

Elon Musk vrea să combine producătorul de rachete SpaceX cu startup-ul său de inteligență artificială, potrivit unui comunicat citat de CNBC. xAI, compania care deține și operează rețeaua socială X, a apărut tot în urma unei fuziuni.

Noua fuziune are rolul de a pregăti SpaceX pentru o listare masivă la bursă. Tranzacția a fost anunțată luni pe blogul lui Musk, care a spus că astfel se formează „cel mai ambițios motor de inovație integrat vertical pe (și în afara) Pământului, cu inteligență artificială, rachete, internet spațial” și platforma de socializare X.

Se așteaptă ca în urma listării la bursă să se obțină o evaluare de 1,25 trilioane de dolari, a relatat Bloomberg. Înregistrările publice ale statului Nevada, obținute de CNBC, indică faptul că tranzacția a fost finalizată pe 2 februarie, Space Exploration Technologies Corp. fiind listată ca „membru de conducere” al X.AI Holdings.

Tranzacția marchează cea mai mare fuziune din vastul portofoliu de afaceri al lui Musk și reunește două companii care au crescut în valoare pe piețele private.

Printre investitorii din cea mai recentă rundă de finanțare a xAI s-au numărat Nvidia și Cisco Investments, precum și partenerii cunoscuți ai lui Musk, Valor Equity Partners, Stepstone Group, Fidelity, Qatar Investment Authority, MGX din Abu Dhabi și Baron Capital Group. Tesla, producătorul de vehicule electrice al lui Musk, a anunțat săptămâna trecută că investește aproximativ 2 miliarde de dolari în xAI.

Conducerile SpaceX și xAI nu au explicat dacă fuziunea uriașă ar avea nevoie de aprobarea autorităților americane.

