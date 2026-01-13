Departamentul Apărării al SUA va integra chatbotul Grok în rețelele interne

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a precizat că Grok va funcționa alături de motorul AI dezvoltat de Google. El va fi integrat atât în rețelele clasificate, cât și în cele neclasificate ale Pentagonului. Anunțul a fost făcut în cadrul unui eveniment desfășurat la SpaceX – compania fondată de Musk.

„În curând vom avea cele mai performante modele AI disponibile pe fiecare rețea a departamentului”, a declarat Hegseth. El a mai adăugat că armata intenționează să introducă volume semnificative de date operaționale în aceste sisteme, scrie AP.

Implementare în context tensionat

Momentul alegerii nu este lipsit de controverse. Grok, integrat în platforma X, a fost recent acuzat că a creat imagini deepfake explicit sexuale cu persoane reale, fără consimțământ. Drept urmare, autoritățile din Malaysia și Indonezia au blocat accesul la chatbot, iar în Marea Britanie a fost deschisă o anchetă oficială. În prezent, opțiunile de generare și modificare de imagini sunt disponibile doar pentru utilizatorii cu abonament.

Noua abordare a Pentagonului pare să se îndepărteze de regulile impuse în 2024 de administrația Biden. Aceasta stabilise un cadru strict privind utilizarea AI în domeniul securității naționale. Printre ele se numără inclusiv interdicții pentru aplicații susceptibile de a încălca drepturile civile sau de a automatiza decizii critice, cum ar fi lansarea armelor nucleare. Nu este clar dacă aceste restricții mai sunt aplicate sub actuala administrație Trump, existând semnale de relaxare a limitelor.

AI-ul Grok nu va fi woke

În discursul său, Hegseth a subliniat că sistemele de inteligență artificială utilizate de armată trebuie să fie „optimizate pentru eficiență în luptă”. De asemenea, ele trebuie să funcționeze „fără constrângeri ideologice”. El a afirmat explicit că AI-ul Pentagonului „nu va fi woke”, reiterând un mesaj promovat adesea de Musk. Grok a fost prezentat de fondatorul SpaceX drept o alternativă la chatboturile rivale, precum cele dezvoltate de OpenAI sau Google, pe care le-a acuzat de bias ideologic. Totuși, Grok a mai fost ținta altor critici, inclusiv acuzații de generare de conținut antisemit.

Hegseth a confirmat că date din sistemele informatice militare și din bazele de informații vor fi puse la dispoziția AI-ului pentru analiză. Scopul este de a accelera inovația și de a valorifica experiența acumulată în peste două decenii de operațiuni militare. Însă, opozanții avertizează că folosirea unor tehnologii AI controversate în mediul militar poate aduce riscuri semnificative. S-au menționat aici inclusiv vulnerabilități de securitate, posibile abuzuri, supraveghere extinsă și diminuarea controlului democratic.