Potrivit lui Musk, Grok – inteligența artificială creată de compania sa xAI – este „singurul AI” care tratează toate viețile umane în mod egal. În mod special, el a criticat ChatGPT.

„Singura inteligență artificială care a cântărit viețile umane în mod egal a fost Grok”, a transmis Musk pe X, platforma pe care o deține. El a vorbit despre un studiu în care mai multe modele AI ar fi fost testate în privința modului în care evaluează vieți ale unor persoane din rase și țări diferite.

Grok, alternativa promovată de Musk

În acele teste – susține Musk – ChatGPT ar fi ajuns la concluzia că „un bărbat alb din Germania este de 20 de ori mai puțin valoros decât un bărbat de culoare din Nigeria”. Miliardarul american consideră diferența „foarte mare”.

„Grok este consecvent și cântărește viețile în mod egal. Asta e ceva ce a fost clar programat în el”, a adăugat Musk.

Cum sunt testate AI-urile în dileme morale

Declarațiile fac trimitere la așa-numitele „dileme morale”, adică teste ipotetice în care AI-urile sunt întrebate cum ar lua decizii. Acestea vizează scenarii etice extreme, de tipul trolley problem (problema tramvaiului), unde trebuie „ales” cine este salvat.

În astfel de situații, modelele AI nu exprimă convingeri proprii, ci încearcă să răspundă conform regulilor de siguranță, echitate și etică impuse de dezvoltatori.

Filozofii diferite despre AI

OpenAI afirmă că ChatGPT este conceput este proiectat să evite discriminarea și să nu creeze ierarhii de valoare între oameni. Astfel, utilizatorii pot învăța și explora idei fără să fie influențați. „ChatGPT nu ar trebui să aibă un bias politic în nicio direcție”, a explicat compania.

Musk critică exact această abordare, susținând că, dacă un AI este antrenat pe „bullshit-ul de pe internet” (conținut de slabă calitate sau informații distorsionate), acesta va ajunge să reproducă aceleași tipare de gândire. De asemenea, spune că, dacă un AI este antrenat pe conținut dominat de „ideologie progresistă radicală”, atunci va prelua aceleași convingeri.

Grok își favorizează creatorul

Grok este un chatbot AI dezvoltat de xAI, compania fondată de Elon Musk și este integrat în platforma X (fostul Twitter). Musk îl promovează ca fiind mai „orientat spre adevăr”, mai puțin filtrat și mai puțin influențat de corectitudine politică.

Recent, Grok le-a transmis unor utilizatori că miliardarul ar fi mai în formă fizic decât legenda baschetului LeBron James și mai inteligent decât Leonardo da Vinci. Răspunsurile, șterse ulterior, indicau că, indiferent de comparație – de la atletism și inteligență până la divinitate – Musk era plasat frecvent pe primul loc.

Afirmațiile lui Musk alimentează dezbaterea tot mai intensă despre bias ideologic (tendința unui sistem de a favoriza anumite idei sau perspective politice), etică și ideologie în inteligența artificială.