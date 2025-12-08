UE spune că X „va plăti” amenda de 120 de milioane de euro. Reacția dură a lui Elon Musk

Decizia Bruxelles-ului a atras reacții puternice atât din partea fondatorului Tesla, cât și din partea unor oficiali americani, care au acuzat Uniunea Europeană de cenzură.

Potrivit Comisiei, X a încălcat obligațiile de transparență impuse platformelor mari și a folosit elemente de design considerate înșelătoare. Purtătorul de cuvânt al instituției, Thomas Regnier, a declarat că executivul european „va primi acești bani”, subliniind că procedura prevede termene clare, scrie Politico.

Reacții

Thomas Regnier a precizat că X are la dispoziție 90 de zile pentru a răspunde oficial și că orice decizie a Comisiei poate fi contestată în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Până acum, compania nu a confirmat dacă va depune o contestație.

În acest timp, contul oficial al X Global Government Affairs a redistribuit pozițiile publice ale unor oficiali americani care critică amenda. Elon Musk a mers chiar mai departe, acuzând că sancțiunea vizează „nu doar compania X, ci și pe el personal”, descriind situația drept „nebunească” și amenințând cu acțiuni împotriva UE și a unor persoane implicate în decizie.

Implicații

Comisia Europeană a justificat menținerea conturilor sale active pe X, în ciuda tensiunilor publice și a suspendării contului său pentru publicitate plătită. Regnier a explicat că executivul UE folosește 15 platforme sociale pentru comunicare și nu intenționează momentan să renunțe la X.

Această confruntare directă între UE și Elon Musk amplifică dezbaterea privind responsabilitatea platformelor online și modul în care marile companii tech se raportează la legislația digitală europeană.