Meta va oferi opțiuni privind reclamele personalizate pe Facebook și Instagram, anunță Comisia Europeană

Compania Meta – care deține Facebook și Instagram – va permite utilizatorilor din UE să partajeze mai puține date personale pentru reclamele personalizate, scrie DPA.

În acest sens, cei care folosesc Facebook și Instagram vor avea mai mult control asupra datelor lor și li se vor afișa mai puține reclame personalizate, a anunțat, luni, Comisia Europeană.

„Meta le va oferi utilizatorilor posibilitatea de a alege între: consimțământul de a partaja toate datele lor și vizionarea de reclame complet personalizate și opțiunea de a partaja mai puține date personale pentru o experiență cu reclame personalizate mai limitate”, se arată într-un comunicat de presă publicat luni.

Opțiunea va fi disponibilă pentru utilizatori începând cu ianuarie 2026.

Aceste modificări sunt legate de o dispută de lungă durată între Comisie și Meta. În aprilie, Meta a fost amendată cu 200 de milioane de euro pentru încălcarea Legii piețelor digitale (DMA), pentru că nu a oferit utilizatorilor suficiente oportunități de a alege o opțiune care să utilizeze mai puține date personale.