Meta va dezactiva conturile de Facebook și Instagram pentru tinerii de sub 16 ani din Australia. De când intră în vigoare măsura

Conturile de Facebook și Instagram ale utilizatorilor australieni cu vârsta de sub 16 ani vor fi dezactivate de compania Meta. Această mișcare vine cu două săptămâni înainte de intrarea în vigoare a legii guvernului australian, care interzice accesul adolescenților la rețelele sociale, scrie The Independent.

Anterior, Meta anunțase că va începe să blocheze accesul la conturi pentru persoanele sub 16 ani numai după intrarea în vigoare a legii, pe 10 decembrie. Acum, însă, motivul din spatele noii decizii este acela de a preveni crearea unor noi conturi în săptămâna dinaintea intrării legii în vigoare.

În această perioadă, adolescenții australieni primesc, potrivit ABC, notificări pe Instagram și Facebook pentru a-și salva datele înainte ca accesul la conturile lor să fie revocat.

„Deși depunem eforturi susținute pentru a elimina până la 10 decembrie toți utilizatorii despre care știm că au sub 16 ani, respectarea legii va fi un proces continuu și complex”, a declarat Antigone Davis, directorul global pentru siguranță al Meta, potrivit sursei citate.

Măsura luată de Meta este în concordanță cu una dintre cele mai cuprinzătoare inițiative ale unui guvern de a controla accesul minorilor la rețelele sociale.

Există, însă, și o excepție: Messenger este singura platformă Meta neacoperită în prezent de interdicție.

Pe lângă Facebook, Instagram și Threads, legea se va aplica și aplicațiilor TikTok, Snapchat, YouTube, X, Reddit și Kick.

Prima interdicție din lume pe rețelele sociale pentru tinerii sub 16 ani

Începând cu 10 decembrie, Australia va obliga platformele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram şi TikTok, să elimine utilizatorii cu vârsta sub 16 ani. În caz contrar, acestea riscă amenzi mari.

Un studiu recent a revelat că utilizarea zilnică a rețelelor sociale în rândul tinerilor din Australia a crescut de la 26% la 85% într-un interval de doar patru ani, în timp ce participarea lor la alte activități fizice, precum sportul, lectura, muzica și arta, a scăzut rapid.