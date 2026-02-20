Prima pagină » Știri externe » Extratereștri. Trump va ordona Pentagonului să facă publice documentele guvernamentale referitoare la viața extraterestră

Președintele Donald Trump a declarat vineri că va ordona Pentagonului și altor agenții guvernamentale să facă publice documentele guvernamentale referitoare la viața extraterestră și OZN-uri.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Gabriel Negreanu
20 feb. 2026, 04:47, Știri externe

„Având în vedere interesul enorm manifestat, voi da instrucțiuni secretarului de război și altor departamente și agenții relevante să înceapă procesul de identificare și publicare a documentelor guvernamentale referitoare la viața extraterestră, fenomene aeriene neidentificate (UAP) și obiecte zburătoare neidentificate (OZN-uri), precum și orice alte informații legate de aceste chestiuni extrem de complexe, dar extrem de interesante și importante”, a declarat el într-o postare pe Truth Social.

Declarațiile lui Trump vin după ce fostul președinte Barack Obama a atras atenția mass-media în weekend, când a părut să confirme existența extratereștrilor într-un interviu cu gazda podcastului Brian Tyler Cohen.

„Sunt reali, dar eu nu i-am văzut”, a spus Obama când a fost întrebat dacă extratereștrii sunt reali.

Fostul președinte a clarificat ulterior într-o postare pe Instagram că se referea la probabilitatea statistică ca viața să existe pe alte planete, având în vedere vastitatea universului.

„Dar distanțele dintre sistemele solare sunt atât de mari încât șansele ca extratereștrii să ne fi vizitat sunt mici, iar în timpul președinției mele nu am văzut nicio dovadă că extratereștrii ar fi luat contact cu noi”, a scris el.

Când a fost întrebat joi despre aceste comentarii, Trump a declarat la bordul avionului Air Force One: „Ei bine, nu știu dacă sunt reali sau nu. Pot să vă spun că a divulgat informații clasificate. Nu ar trebui să facă asta”.

