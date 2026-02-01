Incidentul OZN din Varginha împlinește 30 de ani: trei fete, un presupus extraterestru și un mister încă nerezolvat

Unul dintre cele mai faimoase evenimente este presupusa observare a unei creaturi în apropierea unui cartier rezidențial de pe strada Dr. Benevenuto Braz Vieira, în după-amiaza (în jurul orei 15:30) zilei de 20 ianuarie 1996, de către trei fete cu vârste cuprinse între 14 și 22 de ani, scrie 20minutos.

Tinerele au descris creatura ca fiind un biped cu capul mare, cu „pete ca niște vene pe piele și trei protuberanțe pe cap […] ochii erau două bile roșii”.

Creatura (botezată ulterior de presă „ET din Varginha”) părea să se clatine sau să fie instabilă, iar fetele au presupus că era rănită sau bolnavă. Fetele au fugit și le-au spus mamei lor că au văzut „diavolul”.

Ulterior, au început să se răspândească zvonuri în zonă, unele persoane afirmând că au văzut OZN-uri în zilele precedente. Unii oameni au spus că alte creaturi neidentificate fuseseră adunate și observate într-un spital, că în zonă se aflau camioane și personal militar, polițienesc și guvernamental, că un animal neidentificat bântuia prin pădurea locală, că un polițist murise și că avuseseră loc morți inexplicabile ale animalelor din grădina zoologică locală.

O anchetă oficială condusă de armata braziliană a concluzionat în 2010 că tinerele întâlniseră un bărbat cu probleme mentale numit Luiz Antônio de Paula și poreclit „Mudinho”.

Comandantul Batalionului Militar 24 al Poliției „a prezentat fotografii (…) ale unui cetățean cunoscut sub numele de „Mudinho”, care probabil suferă de o dizabilitate mentală și ale cărui caracteristici fizice coincid cu descrierea (…) fac probabilă ipoteza că acest cetățean, probabil murdar din cauza ploilor torențiale și văzut ghemuit lângă un zid, a fost confundat de cele trei tinere îngrozite cu o creatură spațială”.

Șeful anchetei oficiale a informat, de asemenea, că camioanele și personalul militar efectuau sarcini de rutină în noaptea în care au fost observați, afirmând că „prezența pompierilor în Jardim Andere, parcarea camioanelor armatei în imediata apropiere a concesiunii unde li se efectua întreținerea periodică… și ieșirea vehiculelor din EsSA… au fost fapte reale… interpretate incorect ca participarea pompierilor și a armatei la capturarea și transportul ulterior al presupusei creaturi la Campinas”.

În ciuda acestor explicații oficiale, mulți cred că ceva ciudat s-a întâmplat în acea zi de 20 ianuarie 1996 în Varginha. De fapt, aceste evenimente au devenit o atracție turistică pentru localitate, care a profitat de acest lucru instalând un monument-fântână în formă de OZN în parcul principal al localității și vânzând suveniruri în formă de extraterestru în sat.