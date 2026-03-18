Reuters: Vicepreședintele SUA intenționează să viziteze Ungaria ca să-l susțină pe Viktor Orban înainte de alegerile decisive

Vicepreședintele american JD Vance intenționează să viziteze Ungaria în următoarele zile, în semn de susținere pentru premierul naționalist Viktor Orban, care se confruntă cu alegeri decisive, luna viitoare, au declarat miercuri două surse pentru Reuters.

Vizita ar urma se desfășoare după ce și secretarul de stat american Marco Rubio a călătorit la Budapesta în februarie pentru a-l susține public pe Orban înaintea celei mai dificile lupte pentru realegere de la preluarea puterii în 2010.

Sondajele de opinie arată că acesta este în urmă în ultima lună dinaintea votului din 12 aprilie.