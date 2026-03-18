Reuters: Vicepreședintele SUA intenționează să viziteze Ungaria ca să-l susțină pe Viktor Orban înainte de alegerile decisive

Vicepreședintele american JD Vance intenționează să viziteze Ungaria în următoarele zile, în semn de susținere pentru premierul naționalist Viktor Orban, care se confruntă cu alegeri decisive, luna viitoare, au declarat miercuri două surse pentru Reuters.
Vizita ar urma se desfășoare după ce și secretarul de stat american Marco Rubio a călătorit la Budapesta în februarie pentru a-l susține public pe Orban înaintea celei mai dificile lupte pentru realegere de la preluarea puterii în 2010.
Sondajele de opinie arată că acesta este în urmă în ultima lună dinaintea votului din 12 aprilie.
Momentul exact al vizitei lui Vance transmis, iar planurile sale s-ar putea schimba, au avertizat surse, deoarece înalții oficiali ar putea opta să rămână la Washington în timp ce războiul americano-israelian împotriva Iranului continuă.
Președintele Donald Trump a declarat că își amână călătoria în China din cauza războiului.
Casa Albă nu a dori să comenteze.
Orban, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Trump în Europa, se află de mult timp în conflict cu UE pe o serie de probleme, inclusiv Ucraina. Sfidând Bruxelles-ul, el a menținut relații cordiale cu Moscova, refuză să trimită arme Ucrainei și spune că Kievul nu poate adera niciodată la UE, arată agenția.