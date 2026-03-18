Prima pagină » Știrile zilei » Reuters: Vicepreședintele SUA intenționează să viziteze Ungaria ca să-l susțină pe Viktor Orban înainte de alegerile decisive

JD Vance plănuiește o vizită în Ungaria în semn de susținere pentru Orban înaintea alegerilor decisive, anunță surse pentru Reuters.
Sorina Matei
18 mart. 2026, 20:16, Știri externe
Vicepreședintele american JD Vance intenționează să viziteze Ungaria în următoarele zile, în semn de susținere pentru premierul naționalist Viktor Orban, care se confruntă cu alegeri decisive, luna viitoare, au declarat miercuri două surse pentru Reuters.
Vizita ar urma se desfășoare după ce și secretarul de stat american Marco Rubio a călătorit la Budapesta în februarie pentru a-l susține public pe Orban înaintea celei mai dificile lupte pentru realegere de la preluarea puterii în 2010.
Sondajele de opinie arată că acesta este în urmă în ultima lună dinaintea votului din 12 aprilie.
Momentul exact al vizitei lui Vance transmis,  iar planurile sale s-ar putea schimba, au avertizat surse, deoarece înalții oficiali ar putea opta să rămână la Washington în timp ce războiul  americano-israelian împotriva Iranului continuă.
Președintele Donald Trump a declarat că își amână călătoria în China din cauza războiului.
Casa Albă nu a dori să comenteze.
Orban, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Trump în Europa, se află de mult timp în conflict cu UE pe o serie de probleme, inclusiv Ucraina. Sfidând Bruxelles-ul, el a menținut relații cordiale cu Moscova, refuză să trimită arme Ucrainei și spune că Kievul nu poate adera niciodată la UE, arată agenția.

Recomandarea video

Judecătoarea Ramona Milu, membră CSM, numără elefanții din sufrageria Justiției
G4Media
Ce greutate trebuie să ai, ca bărbat, în funcție de înălțimea și de vârsta ta. Am făcut calculul complet
Gandul
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Cancan
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport
China forjează un material de 10 ori mai puternic decât oțelul: un cablu de 2 milimetri poate trage un autobuz cu 54 de oameni la bord
Libertatea
Rețeta de post preferată de duhovnicul Arsenie Boca. Preparatul simplu care te va cuceri!
CSID
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor