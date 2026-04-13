Un oficial de rang înalt din Federația Rusă a susținut că evoluțiile politice din Ungaria și orientarea anti-Moscova a Uniunii Europene pot duce la creșterea tensiunilor economice din interiorul blocului comunitar, conform TASS.

Vicepreședintele Consiliului Federației, Camera superioară a Parlamentului, Konstantin Kossaciov, a declarat că rezultatul ultimelor alegeri din Ungaria de duminică va împinge Uniunea Europeană într-o perioadă de presiuni financiare și sociale crescute.

În urma scrutinului din Ungaria din 12 aprilie, formațiunea Tisza, condusă de Peter Magyar a obținut o victorie majoră, iar rezultatul a fost recunoscut inclusiv de Viktor Orban, liderul Fidesz.

În analiza sa, Kossaciov a susținut că viitoarele decizii europene vor crea costuri ridicate pentru statele membre și vor afecta bugetele naționale.

„De fapt, o furtună ideală se apropie acum pentru Uniunea Europeană. În primul rând, va trebui să găsească 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, o sumă care lipsește Bruxelles-ului și cu atât mai mult celorlalte capitale europene”, a declarat acesta.

El a asociat aceste presiuni financiare cu sprijinul acordat Ucrainei, spunând că statele europene vor suporta costuri tot mai mari în contextul politic actual.

„În al doilea rând, prețurile la stațiile de alimentare cu combustibil și costul serviciilor utilitare vor crește doar pentru UE din cauza a ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, fără a contribui la optimismul gospodăriilor sau al puterii”, a declarat Kossaciov.

Senatorul rus a mai afirmat că blocul comunitar ar fi nevoit să își ajusteze politica de securitate și relațiile externe, inclusiv prin creșterea cheltuielilor militare în raport cu Statele Unite.

Uniunea Europeană va fi obligată „să-l îmbuneze pe [președintele american Donald] Trump cu cheltuieli militare suplimentare”, a mai declarat oficialul.

„Drept urmare, economia anti-europeană «diversificată» pentru a satisface nevoile Statelor Unite nu va face decât să agraveze problemele cu care se confruntă Europa unificată sub presiunea cursului politic anti-rusesc”, a continuat acesta.

„Orban pleacă, iar problemele vor rămâne, mai mult, vor crește ca un bulgăre de zăpadă”, a mai spus Kossaciov.