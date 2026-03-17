Brazilia lansează un plan național despre combaterea defrișărilor cu efecte în întreaga lume

Brazilia a lansat un nou plan național privind clima, potrivit Le Figaro. Acesta vizează următorul deceniu și protejează pădurile ca strategie principală pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Este prima dată din 2008 când țara adoptă un program care își propune să limiteze schimbările climatice.

Planul are ca termen final anul 2035. Până atunci, Brazilia vrea să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 67% față de nivelul din 2005, conform obiectivelor stabilite de guvernul președintelui de stânga Luiz Inácio Lula da Silva.

Brazilia luptă cu defrișările ilegale

Emisiile de gaze cu efect de seră din Brazilia sunt legate în principal de defrișări (40%), așa cum arată datele oficiale din 2022. Această defrișare este efectuată în mare parte ilegal, în special pentru a extinde terenurile agricole.

Președintele Lula s-a angajat să anuleze defrișările până în 2030. Brazilia joacă un rol cheie în lupta planetară împotriva schimbărilor climatice, deoarece găzduiește Amazonul, cea mai mare pădure tropicală din lume, considerată esențială pentru absorbția emisiilor de carbon.

Defrișările din Amazonul brazilian au scăzut cu 35% între august 2025 și ianuarie 2026, cu 1.324 km² defrișați în această perioadă, potrivit Institutului Național de Cercetări Spațiale (INPE).